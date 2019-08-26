«Не может не вызывать беспокойства»: Путин заявил о медленном росте доходов россиян

26 августа Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о медленном росте реальных доходов населения. По его словам, наблюдаемая динамика вызывает беспокойство у руководства страны. Глава государства поручил представить конкретные шаги для улучшения показателей и призвал добиться более динамичного роста экономики.

В понедельник, 26 августа, Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам потребовал предложить конкретные шаги для увеличения доходов граждан. Глава государства выразил озабоченность наблюдаемой в последнее время динамикой.

«С учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — констатировал президент.

Российский лидер также поручил добиться более устойчивых и динамичных темпов роста экономики России. По его словам, за первую половину 2019 года объём ВВП страны увеличился на 0,7%. При этом с января по июль промышленный рост составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%. Как отметил Путин, экономические показатели остаются положительными, но всё ещё не удовлетворяют руководство страны.

На встрече с президентом, в частности, присутствовали первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

По данным Минэкономразвития, с января по март 2019 года реальные доходы населения уменьшились на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, но уже с апреля по июнь данное значение выросло на 0,5%. Напомним, что показатель отражает то количество товаров и услуг, которое граждане могут приобрести за определённый период времени.

Одновременно в России наметилось постепенное ускорение темпов роста заработных плат. Согласно статистике ЦБ, с января по март реальная зарплата выросла на 1,3%, а с апреля по июнь — на 2,3%. Об этом говорится в экономическом обзоре ЦБ.

Во многом опрошенные RT эксперты считают возможным улучшение динамики реальных доходов населения в будущем. Так, по словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, одним из факторов для выполнения поставленной задачи может стать снижение налоговой нагрузки на бизнес.

«Снятие налогового бремени с малого и среднего бизнеса позволит предприятиям направлять часть своих финансовых ресурсов на расширение штата. В результате увеличится число рабочих мест и возрастёт конкуренция за квалифицированную рабочую силу. Тогда понемногу начнут подниматься доходы», — пояснила Бодрова.

Более того, как полагает эксперт, на динамику доходов граждан может повлиять и распределение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам аналитика, позитивного результата можно добиться за счёт инвестирования денег в инфраструктурные проекты. В первую очередь речь идёт о создании экономических зон или модернизации предприятий.

К наблюдаемым сегодня положительным факторам в экономике страны Владимир Путин отнёс замедление инфляции. По его словам, показатель роста цен плавно приближается к целевой отметке 4% и на сегодняшний день составляет около 4,5%.

Как ранее заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин, уже по итогам 2019 года инфляция в стране может опуститься ниже 4%. Сдержанный рост цен станет поводом для Банка России активнее снижать процентную ставку.

Традиционно такая мера Центробанка стимулирует деловую активность и экономический рост в целом. В долгосрочной перспективе снижение ставок приводит к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

Как объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, ожидаемое в результате действий ЦБ снижение кредитных и ипотечных ставок может привести к дополнительному увеличению реальных доходов населения.

Более того, позитивного эффекта можно достичь и за счёт выполнения нацпроектов, в том числе по развитию несырьевого экспорта. По мнению шеф-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарёва, более активный выход российских неэнергетических компаний на зарубежные рынки позволит увеличить прибыль национального бизнеса и со временем вызовет рост доходов работников.

«Если мы сами позаботимся о производстве конкурентоспособного и качественного продукта, он сможет найти свою нишу и заказчиков в соседних странах-партнёрах. Это, в свою очередь, поднимет для начала уровень доходов сотрудников таких предприятий-производителей, постепенно подтягивая за собой и средний уровень доходов остального населения», — заключил Пушкарёв.