Равновесные факторы: как могут измениться курсы доллара США и евро осенью

В первые дни осени рубль слабеет на валютном рынке. На курс нацвалюты давят не только внешние обстоятельства — торговая война США и Китая и нестабильность мировых цен на нефть. Аналитики говорят и о влиянии политики крупнейших центробанков — Европейского ЦБ и американского Федрезерва, которые пытаются стимулировать свои экономики с помощью снижения процентных ставок. Как может измениться положение рубля в этом сезоне — в финансовом обзоре RT.

К началу осени 2019-го рубль демонстрирует ослабление. Причём ещё летом нацвалюта показывала неопределённую динамику. Если в июле доллар США и евро опускались ниже отметок 63 рубля и 70 рублей соответственно, то уже в августе российская валюта испытала серьёзное падение — почти на 4,5%.

Однако опрошенные RT эксперты предположили, что осенью снижение курса рубля к американской и европейской валютам будет не столь значительным.

Большинство аналитиков связывают такой прогноз с продолжением политики Центробанка, ФРС США и Европейского ЦБ по снижению процентных ставок для оживления экономики. Так, уже 6 сентября пройдёт заседание совета директоров российского Центробанка, 12 сентября — ЕЦБ и 18 сентября — американского Федрезерва.

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«Мы ожидаем ещё два снижения ключевой ставки ЦБ до конца года. В сентябре и, скорее всего, ближе к декабрю, что может оказать давление на рубль. С другой стороны, аналогичные действия ожидаются и в США, где ФРС в сентябре с вероятностью 100% понизит ставку. Ещё одно понижение, возможно, произойдёт ближе к концу года. Такое решение топ-менеджмента ФРС будет фактором, уравновешивающим валюты», — пояснил RT портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

Эксперты указывают на обеспокоенность российских властей относительно низкой инфляцией в стране. Минэкономразвития понизило прогноз по темпам роста потребительских цен на 2019 год до 3,8% при цели 4%. В разговоре с RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко предположил, что такая ситуация может развязать руки Центробанку в части дальнейшего снижения ключевой ставки.

«С одной стороны, снижение ставки ЦБ несколько ослабит рубль. С другой — будет оказана поддержка рынку ОФЗ, что должно укрепить отечественную валюту в долгосрочной перспективе», — утверждает эксперт.

В свою очередь, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова добавила, что на курсы валют может повлиять и заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла по итогам заседания федерального агентства. Собеседница RT пояснила, что его выступление даст сигнал инвесторам о характере мер Федрезерва — будут ли они временными или цикл по смягчению монетарной политики продолжится.

Мильчакова также не исключила, что Европейский центробанк может решиться на стимулирование экономики и снизить процентную ставку до отрицательного уровня.

«Снижение ставки ЕЦБ негативно повлияет на евро. Поэтому у рубля будут шансы вырасти по отношению к европейской валюте», — отмечает эксперт.

Она также ожидает широкий интервал курса евро в этом сезоне — от 71 до 75 рублей именно из-за непредсказуемости европейской валюты. Курс доллара эксперт спрогнозировала в коридоре от 64 до 67 рублей.

Замедление темпов роста мировой экономики и продолжение торгового противостояния между Соединёнными Штатами и Китаем — ещё одни факторы давления на мировые валюты, в том числе на рубль.

«Торговая война в разгаре, несмотря на так называемые временные перемирия. Введение новых тарифов ставит под сомнение дальнейшие перспективы нормализации отношений Вашингтона и Пекина. При негативном сценарии это может спровоцировать уход инвесторов из рисковых активов», — отметил Иван Манаенко.

С 1 сентября вступили в силу новые повышенные тарифы Китая на товары из США. Более того, КНР девальвировал юань до 12-летнего минимума. Дональд Трамп в ответ обвинил страну в валютном манипулировании и увеличил тарифы на китайский импорт с 10% до 15%.

Иван Манаенко не исключил, что осенью евро будет торговаться на уровне 73 рубля. При этом эксперт допустил укрепление рубля по отношению к евровалюте до 69. Осенний курс доллара аналитик прогнозирует в районе 65,5—67 рублей.

Кроме того, в перспективе на курсы валют будет влиять и цена на нефть, отмечают эксперты.

«Возможно, цены на нефть немного снизятся в начале сентября из-за ураганов, традиционных для этого времени года. Не исключено, что США пойдут на установление новых рекордов по добыче, поскольку в этом полугодии будут завершены крупные нефтепроводы и потенциал экспорта страны значительно улучшится. В целом, по нашим прогнозам, осенью доллар будет колебаться в диапазоне 64—66 рублей, евро — 71—73 рубля», — заключил Денис Иконников.