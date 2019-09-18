«Стратегический шаг»: Россия сократила вложения в госдолг США до минимума с 2007 года

Как стало известно 18 сентября, в июле 2019 года российские инвестиции в американский госдолг уменьшились до $8,5 млрд — минимального уровня за последние 12 лет. Таким образом Центробанк пытается обезопасить валютные резервы России. Эксперты не исключают, что в случае роста геополитической напряжённости Штаты могут заморозить иностранные средства на своих счетах. Доходность гособлигаций США снижается, поэтому для зарубежных инвесторов вложения в ценные бумаги становятся менее привлекательными. Кроме России от американского госдолга постепенно отказывается и Китай.

Россия рекордно сократила вложения в американские гособлигации (трежерис). Об этом свидетельствуют данные Минфина США. Согласно материалам ведомства, в июле 2019 года объём российских инвестиций в казначейские ценные бумаги Штатов снизился на $2,3 млрд — до $8,5 млрд. Значение оказалось самым низким с апреля 2007 года.

Трежерис Министерства финансов США — это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг американской экономике.

Сегодня в общем объёме задолженности США ($22,5 трлн) около 29% приходится именно на казначейские бумаги. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина и портала Usdebtclock.org.

Отметим, что с начала 2019 года российские вложения в гособлигации США уменьшились почти на 35%. Как рассказал в беседе с RT ведущий аналитик QBF Олег Богданов, за счёт отказа от трежерис Центробанк пытается обезопасить валютные резервы России.

«Для любой страны, которая держит резервы в долларах, выгоднее инвестировать их именно в облигации с доходностью. Но в случае обострения геополитической обстановки, США могут просто заморозить эти средства. Поэтому наш Центробанк пошёл на этот стратегический шаг и ещё с прошлого года начал активно выходить из госдолга Штатов», — пояснил Богданов.

Резкая распродажа американских гособлигаций началась ещё весной 2018 года. Тогда с марта по май вложения уменьшились более чем в шесть раз — с $96 млрд до $14,9 млрд, в результате чего Россия вышла из числа крупнейших держателей государственного долга США.

По словам Олега Богданова, после продажи трежерис Банк России меняет доллары на евро и вкладывает резервные средства в долговые бумаги стран ЕС. В результате по итогам 2018 года доля нацвалюты США в российских запасах упала в два раза — с 45,8% до 22,7%. В то же время доля евро увеличилась с 21,7% до 31,7%.

Примечательно, что одновременно с Россией американские гособлигаций также распродаёт и Китай. В июле азиатская республика сократила вложения в трежерис на $2,2 млрд — до $1,11 трлн.

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В целом с начала 2019 года китайские инвестиции в казначейские бумаги снизились на 1,4%, а в июне КНР покинула список крупнейших держателей госдолга США. Как полагают опрошенные RT аналитики, в ближайшие месяцы Пекин вместе с Москвой продолжат постепенно отказываться от американских госбумаг.

«Выход России и Китая из долговых бумаг США является закономерным процессом. Мы видим, что доходность трежерис, как реальная, так и номинальная, в этом году продолжает снижаться. Это, соответственно, делает американский долг менее привлекательным инструментом для получения дохода», — пояснил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По данным американского Минфина, с января 2019 года доходность госбумаг США с десятилетним сроком погашения упала с 2,6% до 1,8%. При этом в начале сентября показатель опускался до 1,4% — минимального уровня за последние три года.

Падение доходности трежерис аналитики связывают с изменением политики ФРС США. В 2018 году американский аналог центробанка активно повышал свою процентную ставку. Впрочем, после возросших рисков наступления рецессии в стране Федрезерв летом 2019 года начал снижать ставку. Традиционно такая мера стимулирует экономический рост, но в долгосрочной перспективе делает вложения в долларовые активы менее привлекательными для инвесторов.

«По итогам очередного заседания 18 сентября ФРС наверняка опять снизит ставку. Это может послужить началом для продолжительного цикла снижения ставок, и вполне можно ожидать, что доходности трежерис упадут до 1%», — добавил Олег Богданов.

Рычаг давления

По мнению аналитиков, за счёт выхода из американского госдолга Китай и Россия пытаются обезопасить собственные резервы. Причиной таких действий стало усиление торговой войны между Пекином и Вашингтоном.

«Китай будет продолжать плавное снижение объёмов купленных трежерис. Пекин будет удерживать «в рукаве» возможность резкой распродажи госбумаг до тех пор, пока ситуация с торговым конфликтом полностью не выйдет из-под контроля», — отметил Антон Покатович.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик мира началось ещё в 2018 году. Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и повысил пошлины на ввозимые в страну китайские товары. КНР ввела ответные меры.

В начале 2019 года стороны сели за стол переговоров, но уже в мае Вашингтон пошёл на обострение конфликта. Помимо введения новых пошлин американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с китайской компанией Huawei.

В августе страны в очередной раз не смогли договориться об условиях торговой сделки и вновь заявили о введении взаимных ограничений. После проваленных переговоров Китай может использовать отказ от трежерис в качестве рычага давления на США. Об этом в интервью RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.