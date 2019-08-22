«Взятка в политическом плане»: почему Япония стала крупнейшим кредитором США

Япония выкупила рекордный объём американских долговых облигаций и стала крупнейшим кредитором США, обогнав Китай. По словам экспертов, Токио пытается заручиться политической поддержкой Штатов для победы в торговом споре с Южной Кореей. Конфликт двух экономических гигантов Восточной Азии рискует пошатнуть влияние японской стороны в регионе и усилить позиции Сеула, отмечают аналитики. Впрочем, по их мнению, Белый дом вряд ли станет поддерживать кого-либо из своих союзников.

На фоне разгорающейся торговой войны с Южной Кореей Япония рекордно увеличила покупки государственных облигаций США (трежерис). По данным Минфина Соединённых Штатов, вложения Токио в казначейские бумаги достигли максимального уровня с октября 2016 года и составили $1,12 трлн. В результате азиатская страна сумела обогнать Китай по объёму инвестиций и стала крупнейшим держателем американского госдолга.

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Как отмечают эксперты, японские финансовые власти воспользовались конфликтом между Вашингтоном и Пекином. Так, после усиления тарифного противостояния с США Китай начал выводить свои деньги из трежерис. В свою очередь, Япония пошла на союзнический шаг и решила компенсировать Штатам отток китайских инвестиций. Об этом в интервью RT рассказал доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

«Япония строго идёт в фарватере американской политики и демонстрирует всеми возможными способами свою лояльность и готовность следовать тем правилам, которые предлагают Соединённые Штаты. Центробанк Японии будет проводить проамериканскую политику, особенно в ситуации валютной войны США и Китая, когда КНР, напротив, уходит из американского долга», — пояснил эксперт.

По мнению аналитиков, теперь в качестве основного кредитора Штатов японская сторона не только рассчитывает получить более высокую прибыль от владения трежерис, но и надеется на политическую поддержку Вашингтона в споре с Южной Кореей.

Отношения между Токио и Сеулом обострились ещё в 2018 году. Верховный суд Республики Корея потребовал от японской компании Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить четырём корейцам по $89 тыс. за использование их подневольного труда во время Второй мировой войны. Японцы отвергли требование соседнего государства и подали апелляцию, но корейская сторона отклонила прошение и начала процедуру конфискации имущества Sumitomo Metal.

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Летом 2019-го Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило о введении экспортных ограничений в отношении Южной Кореи. Более того, в ведомстве сообщили и о решении вывести республику из списка «белых стран», для которых поставки товаров проходят по упрощённой схеме. Как предположили в Токио, Южная Корея могла перепродавать импортированное из Японии сырьё в КНДР. Между тем Сеул связывает введённые меры с именно ситуацией вокруг Sumitomo Metal.

В ответ на действия Токио 14 августа южнокорейское правительство инициировало процесс исключения Японии из списка приоритетных торговых партнёров страны. Одновременно глава республики Мун Чжэ Ин призвал японские власти отказаться от ограничений в адрес Кореи и не использовать торговлю в качестве оружия, передаёт ТАСС.

По словам Кирилла Коктыша, Южная Корея пытается отстоять для себя равные условия в сотрудничестве с восточным соседом и постепенно теряет статус «младшего партнёра» Японии в экономическом и политическом смысле. В то же время, как отмечает эксперт, Токио хочет удержать доминирующее положение в отношениях двух стран и оказывает давление на Сеул.

«Дискриминационные отношения остались в военно-политическом и экономическом плане. Южная Корея и Япония специализируются на доведении инновационных идей до работающих технологий, но корейцы уже делают это быстрее и дешевле японцев. Поэтому, достигнув таких экономических результатов, Корея захочет закрепить успех и на политическом уровне», — считает Коктыш.

На этом фоне японцы ожидают дальнейшего роста противоречий и пытаются заблаговременно заручиться поддержкой союзника во внешнеторговом споре. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

«Приобретение со стороны Японии приличного пакета казначейских обязательств США можно рассматривать как некую взятку в политическом плане. Таким образом японцы дают сигнал о поддержке Штатов со стороны рынка облигаций и ожидают ответной помощи Вашингтона в процессе возможного обострения с Южной Кореей», — подчеркнул Блинов.

Напрасный вклад

Впрочем, рекордные вложения в госдолг США вряд ли сподвигнут Вашингтон поддержать Японию в торговом споре. Об этом в интервью RT рассказал руководитель совместной программы НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» Денис Щербаков.



«История показывает, что США практически всегда делают ставку на победителя, а в этой торговой войне Япония, видимо, уже проиграла. В конечном счёте в наметившемся противостоянии пострадают обе экономики, но совокупный ущерб для Японии будет выше», — полагает эксперт.

По его словам, корейский бизнес уже ведёт активные переговоры с неяпонскими поставщиками попавшей под ограничения продукции, а правительство республики прорабатывает новый пакет санкций в адрес японских компаний. Помимо этого, в самой Корее началась активная компания «Бойкот Японии»: население перестаёт покупать товары и услуги соседней страны.

«Существенно снизился и турпоток из Кореи в Японию. Авиакомпании республики отменяют рейсы, что приводит к сокращению не только корейского, но и китайского туристического потока в Японию, который во многом до настоящего времени осуществлялся транзитом через Корею», — добавил Щербаков.

Примечательно, что Южная Корея наравне с Японией также является политическим союзником США. Поэтому, как полагает Кирилл Коктыш, поддержку Белого дома в торговом споре не получит ни одна из сторон. Более того, по словам эксперта, Вашингтон сам заинтересован в дальнейшем развитии спора.

«Обе страны являются союзниками США, в обеих есть американские военные базы, поэтому Штатам всегда выгодны противоречия Сеула и Токио. Вашингтон будет стимулировать конкуренцию между ними», — заключил Коктыш.