Азиатская схватка: как экспортное противостояние Японии и Южной Кореи может отразиться на мировой торговле

Экономика Южной Кореи, одна из самых развитых в Азии, оказалась в сложном положении не только из-за торговой войны США и Китая, но и из-за ограничений Японии. Санкции затронули экспорт японского сырья в Южную Корею, который необходим для производства смартфонов, полупроводников и дисплеев. О том, как внешнеторговое противостояние между двумя экономическими гигантами Восточной Азии может повлиять на мировую торговлю, — в материале RT.

Торговые противоречия с Японией уже отразились на южнокорейской экономике. Власти республики снизили прогноз экономического роста с 2,5% до 2,2%, а Банк Кореи впервые с 2016 года опустил процентную ставку до 1,5% годовых.

В начале июля Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило о введении экспортных ограничений в отношении Южной Кореи. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится о выведении республики из списка «белых стран», для которых экспортный контроль проходит по упрощённой схеме. В официальном заявлении также сообщается о «подрыве доверительных отношений между Японией и Кореей в сфере контроля и регулирования экспорта».

Так, японские власти утверждают, что высокотехнологичное сырьё продавалось в Корею без надлежащего контроля компаний, поэтому было решено ужесточить регулирование поставок.

Министерство в своём официальном заявлении не назвало ни японских поставщиков, ни корейские компании, нарушившие существующие экспортные правила. Однако в Токио предполагают, что Южная Корея могла перепродавать импортированное из Японии сырьё в КНДР. Об этом сообщила японская газета «Асахи» со ссылкой на анонимного представителя правительства. В дополнение к существующим санкциям Япония может ввести похожие ограничения на все материалы, которые можно использовать в военной промышленности.

Южнокорейское правительство связывает введение экспортных ограничений с конфискацией имущества японской компании Nippon Steel & Sumitomo Metal. Осенью 2018 года Верховный суд Республики Корея постановил, что корпорация должна выплатить компенсацию в размере $89 тыс. четверым корейцам. Во время Второй мировой войны Sumitomo Metal использовала подневольный труд этих работников. В 2019 году Верховный суд Кореи отклонил апелляцию японской стороны.

«Мы считаем, что японский шаг является явным актом экономического возмездия», — заявил в интервью корейской радиостанции CBS министр экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

Угроза экономике

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предсказал негативные последствия для экономики Японии из-за потери такого крупного импортёра сырья, как Южная Корея. Он заявил, что экспортные ограничения подстегнут южнокорейское производство материалов, необходимых в высокотехнологичном производстве, сообщила газета «Ёмиури».

Руководитель совместной программы НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» Денис Щербаков в интервью RT отметил, что налаживание на территории Кореи собственного производства этих материалов возможно в среднесрочной перспективе. Однако эксперт не исключил, что на первоначальном этапе корейские компании пойдут по пути поиска альтернативных поставщиков.

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«Поскольку эти материалы могут быть использованы при производстве продукции двойного назначения, подбор новых компаний-поставщиков будет происходить медленно. Сейчас на помощь корейским компаниям готовы прийти разные страны, включая Россию. Однако во многих из них существуют такие же законодательные возможности, как и в Японии, то есть в любой момент прекратить экспорт этих материалов», — считает Щербаков.

Меры по ограничению экспорта вызвали негативную реакцию со стороны не только корейских бизнесменов и политиков, но и потребителей. Согласно результатам опроса корейского социологического агентства Realmeter, 66,8% жителей страны готовы присоединиться к бойкоту японских товаров.

Любопытно, что Япония в торговле с Кореей на протяжении долгого времени сохраняет значительный профицит. По данным Ассоциации международной торговли Южной Кореи, после подписания торгового договора между двумя государствами в 1965 году страна никогда не регистрировала положительное сальдо торгового баланса с Японией. Всего за 54 года дефицит торгового баланса составил $646 млрд, а за первые пять месяцев 2019 года — $8,5 млрд. В прошлом году этот показатель достиг отметки $24,8 млрд, что стало максимумом среди всех торговых партнёров Республики Корея.

Эксперты считают, что зарождающаяся торговая война может оказать влияние на обе страны, экономики которых сильно взаимосвязаны. Однако у Японии значительный профицит торгового баланса, поэтому Корея может пострадать сильнее.

«Во взаимной торговле Кореи и Японии всегда был профицит для Японии где-то на $20—25 млрд. Поэтому я думаю, что особенно сильно это не ударит по Японии. Создание искусственных препятствий для приобретения японских комплектующих и этих базовых элементов для производства полупроводников будет очень чувствительным для всей южнокорейской индустрии, связанной со смартфонами», — сообщил RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун.

Интерес из Америки

Три вида сырья, подпавшие под японские экспортные ограничения, необходимы при производстве микросхем, чипов, полупроводников и дисплеев. Одним из основных покупателей этих материалов является Samsung Electronics — крупнейший представитель корейской промышленности. Согласно данным портала Statista.com, в I квартале 2019 года Samsung занимал 23,1% мирового рынка смартфонов. Второе место — у китайского Huawei (19%).

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Хотя эксперты и ожидают продолжения торговой войны, влияющей на производство цифровой техники, они не прогнозируют значительного роста цен на этом рынке.

«Не думаю, что возрастут розничные цены для покупателей смартфонов, дисплеев или телевизоров, поскольку их доля в конечной продукции сравнительно мала. Временное удорожание этих материалов может быть нивелировано субсидиями самих компаний», — считает Денис Щербаков.

Кризис в экономических отношениях Кореи и Японии совпал с торговой войной между США и Китаем.

Аналитики подчёркивают, что для КНР очень важно сотрудничество с Японией и Южной Кореей. По данным японской организации внешней торговли, Китай является крупнейшим торговым партнёром Японии с показателями доли экспорта и импорта за 2018 год 19,5% и 23,2% соответственно. Для Кореи доля экспорта в Китай составила 25%, а импорта — 21%. Такие данные приводит «Комтрейд ООН».

Как подчёркивают эксперты, несмотря на тесные взаимоотношения в торговле с Китаем, для Японии и Кореи определяющим является стратегическое партнёрство с США. Соединённые Штаты, в свою очередь, не очень довольны противоречиями в торговых отношениях своих младших партнёров по стратегическому треугольнику Вашингтон — Токио — Сеул.

«США не будут напрямую участвовать в разрешении японско-корейских противоречий, потому что трудности, которые будут созданы для южнокорейской электронной промышленности, пойдут на пользу американским корпорациям и усилят позиции Apple — главного конкурента Samsung. На словах они, конечно, будут сочувствовать корейцам, но официально всё должно быть решено в рамках двусторонних отношений», — заключил Ким Ен Ун.