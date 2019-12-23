Вызовы и решения: что происходило с мировой экономикой в 2019 году

За последние 12 месяцев в мировой экономике обошлось без серьёзных потрясений, чего, как отмечают эксперты, не было уже долгие годы. Тем не менее в 2019 году глобальные темпы роста замедлились — международных инвесторов насторожило усиление торговых войн и сигналы о возможной рецессии в США и Европе. Одновременно с этим нефтеэкспортёры ОПЕК общими усилиями уберегли энергорынок от обвала, а центробанки разных стран массово снижали процентные ставки. RT вспоминает самые важные экономические события уходящего года.

Тарифы для двоих

Одним из ключевых событий в мировой экономике стало усиление торговой войны между США и Китаем. После череды переговоров в мае Вашингтон пошёл на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с Huawei.

В августе страны в очередной раз не смогли договориться об условиях торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения. Впрочем, Пекин согласился закупать американские сельхозтовары в обмен на снятие некоторых санкций с Huawei. После чего стороны возобновили переговоры.

«Вашингтон пытается ограничить влияние Пекина во всём мире и выжать максимум из переговорного процесса. Китай проявляет более гибкую переговорную позицию и чаще идёт на уступки. Штаты хотят дожать сделку и вынудить КНР закупать больше американского продовольствия», — рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

В ноябре президент США Дональд Трамп сообщил о намерении заключить первую часть торговой сделки в ближайшее время, но одновременно пригрозил Китаю новым повышением пошлин в случае очередного провала переговоров. Ограничения должны были вступить в силу 15 декабря, но в конечном итоге этого не произошло.

17 декабря Трамп заявил о возможном согласовании первого этапа сделки «в течение пары недель». Однако эксперты называют долгожданное перемирие между Штатами и КНР хрупким.

«Перемирие нельзя назвать прочным, поскольку Трамп уже высказывался о необходимости продолжать воздействовать на Китай. Думаю, торговая война ещё продолжится и, скорее всего, в сфере высоких технологий. Не исключено, что Штаты возьмут назад свои слова о сделке — мы видим, что это одна из главных тактик Трампа», — отметил Маслов.

По словам эксперта, Китай уже готовит ответ на возможные ограничения Вашингтона и постепенно вытесняет США с наиболее перспективных рынков. В первую очередь речь идёт об Африке и Латинской Америке.

Опасный сигнал

В 2019 году игроки на финансовом рынке обратили внимание на резкое замедление американской экономики. Более того, эксперты увидели и первые признаки возможного начала рецессии в Штатах.



«Рецессия в США весьма вероятна. В IV квартале 2019 года рост ВВП страны уже составляет примерно 0,2—0,3% и может даже стать отрицательным. В начале 2020 года страна будет очень близка к этому. Чётким сигналом наступления экономического спада стала ситуация с кривой доходности (изменением ставок по долговым бумагам. — RT), которая прогнозирует рецессию с вероятностью семь из восьми», — отметил в беседе с RT главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Весной 2019 года доходность гособлигаций Штатов с десятилетним сроком погашения оказалась ниже, чем у госбумаг со сроком погашения три месяца. Как правило, такая ситуация образуется незадолго до начала спада в экономике и в последний раз наблюдалась в 2007 году.

Уже более половины финансовых директоров ведущих американских компаний прогнозируют наступление спада экономики США во второй половине 2020 года. К такому выводу пришли эксперты Университета Дьюка.

Тревожный сигнал инвесторы распознали и в банковском секторе. В сентябре американским банкам не хватило свободных денег для выполнения своих обязательств. На помощь пришёл Федрезерв, аналог центробанка, который начал экстренно печатать доллары. Ранее регулятор прибегал к такой мере в 2008 году — во время мирового финансового кризиса.

Контроль за баррелем

Опрошенные RT эксперты называют уходящий год одним из самых удачных для нефтяной отрасли. Как рассказал эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв, стоимость нефти марки Brent при всех резких колебаниях в 2019-м оставалась в диапазоне $55—70 за баррель. Такой ценовой уровень устраивает производителей и потребителей, считает эксперт.

По словам Калачёва, определяющим фактором для нефтяных цен стало выполнение договора ОПЕК+. С января страны — экспортёры энергосырья снижали производство углеводородов на 1,2 млн баррелей в сутки относительно октября 2018 года. При этом в декабре государства договорились дополнительно сократить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в день. Действия участников сделки позволили сбалансировать спрос и предложение на энергорынке, а также удержать цены от резких скачков.

«Общими усилиями странам ОПЕК+ в целом удавалось противостоять негативным факторам, например замедлению мировой экономики или добыче сланцевой нефти в США», — добавил Калачёв.

Reuters

© Waleed Ali

Заметное влияние на стоимость энергоносителей оказали санкции США против двух крупных нефтедобывающих стран — Ирана и Венесуэлы. Ограничения Штатов спровоцировали спад предложения сырья в мире, и весной котировки ненадолго поднимались выше $70 за баррель.

В сентябре панику инвесторов вызвала атака беспилотников на нефтяные заводы крупнейшей энергетической компании мира — саудовской Saudi Aramco. В результате воздушных ударов производство углеводородов в королевстве упало почти в два раза. Впрочем, в Саудовской Аравии сумели оперативно восстановить добычу и тем самым успокоить игроков рынка.

Более того, уже в декабре Saudi Aramco впервые в своей истории начала продавать акции на фондовом рынке. Инвесторы ждали этого события более трёх лет и с первого дня торгов стали массово скупать ценные бумаги. Такой ажиотаж эксперты объясняют желанием игроков рынка вложить деньги в самую дорогую компанию мира. По своей стоимости Saudi Aramco обошла Apple, Microsoft, Alphabet (владеет Google Inc.) и Amazon.

Гроза над Европой

Замедление роста мировой экономики и торговые войны заметнее всего сказались на странах Европы. Рост ВВП еврозоны замедлился до 1,2%, а деловая активность в промышленности региона ослабла до рекордного уровня за последние семь лет.

По оценке экспертов аналитического агентства IHS Markit, серьёзное давление на европейских производителей также оказало сокращение мирового авторынка и неопределённость вокруг брексита. При этом негативный эффект во многом пришёлся на ключевых игроков региона — Италию и Германию.

В 2019 году экономики обеих стран в определённый момент уже переходили к спаду. Так, итальянский ВВП снижался всю первую половину года, а немецкий — с апреля по июнь.

«Несколько лет назад мы уже видели Италию в действительно тяжёлом экономическом положении. Страна практически оказалась на грани дефолта, но это не стало фатальным для Европы в целом. Зависимость большинства европейских стран от Италии не столь велика. А вот экономические проблемы Германии могут повлечь кризис во всём Евросоюзе. Это связано с тем, что Германия — очевидная страна — донор для государств Европы и реальный экономический центр ЕС», — пояснил RT создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.

Игра манипуляций

В середине 2019 года мировые инвесторы обратили внимание на резкую критику США в адрес Пекина и европейских торговых партнёров. Дональд Трамп стал регулярно обвинять КНР и ЕС в манипулировании валютными курсами.

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С января по октябрь 2019 года юань и евро ослабли к доллару почти на 4% и 5% соответственно. Как объясняют эксперты, такая тенденция приводит к удорожанию американской продукции на рынках ЕС и КНР, а китайские и европейские товары, напротив, дешевеют в США. Таким образом, производители из Европы и азиатской республики стали получать торговые преимущества над Штатами.

В качестве ответной меры Трамп начал сам продвигать идею девальвации доллара, а в августе Федрезерв США впервые за десять лет приступил к снижению процентной ставки. Действия ФРС могут поддержать экономическую активность, но в долгосрочной перспективе вызовут ослабление американской валюты.

Reuters

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Вслед за ФРС процентные ставки начали снижать центробанки Европы, Китая, Индии, Бразилии, России и других стран.

«Повод для тревог»

С начала года Международный валютный фонд (МВФ) заметно ухудшил прогноз по росту мирового ВВП — с 3,7% до 3% в 2019 году и с 3,7% до 3,4% в 2020-м. Хотя в организации всё ещё рассчитывают на ускорение мировой экономики в следующем году, эксперты придерживаются пессимистичных оценок.

«Мировая экономика замедляется, а развитые государства не могут остановить падение продуктивности и производительности труда. Обостряются многие конфликты, растут торговые дефициты, во многих странах увеличивается государственный долг. Есть повод для тревог», — отметил Александр Абрамов.

Абрамов не исключил, что замедление мирового ВВП продолжится в 2020 году и будет сопровождаться резкими колебаниями на финансовых рынках.

«Если не наступит рецессия, возможно, нас ждёт период инвестиционной пассивности и низкого потребительского спроса, которые можно будет наблюдать уже в конце следующего года», — заключил Абрамов.