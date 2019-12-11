«Сигнал для цен на нефть»: акции Saudi Aramco в первый день торгов подорожали сразу на 10%

11 декабря крупнейшая нефтяная компания мира — саудовская Saudi Aramco — впервые в своей истории разместила акции на фондовом рынке. Инвесторы ожидали этого более трёх лет. На ценные бумаги с первых минут торгов установился ажиотажный спрос, что привело к их удорожанию сразу на 10%. Эксперты не исключают, что активная торговля акциями Saudi Aramco может подстегнуть рост цен на нефть.

В среду, 11 декабря, в Саудовской Аравии стартовали первые торги акциями энергетической компании Saudi Aramco. Выход на биржу (IPO) крупнейшей нефтяной корпорации мира стал одним из главных событий глобального энергорынка в 2019 году и спровоцировал ажиотаж среди инвесторов.

Так, на открытии торговой сессии цена одной акции Saudi Aramco оказалась на 10% выше объявленного ранее уровня и составила $9,4. Отметим, что ещё 5 декабря в компании сообщали о планах продавать ценные бумаги по $8,53 за штуку.

«Я думаю, это стандартная ситуация для всех подобных IPO. Когда проводят масштабную подготовку по привлечению инвесторов и задействуют все имеющиеся медиа-ресурсы для пиара, возникает соответствующий ажиотаж. В результате стоимость акций после размещения подскакивает вверх», — отметил в беседе с RT начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

В ходе IPO Saudi Aramco намерена продать 1,5% ценных бумаг на сумму $25,6 млрд. Как ожидается, размещение акций нефтяного гиганта может превзойти по объёму рекорд китайской Alibaba Group ($25 млрд) и стать самым крупным в истории.

По данным Saudi Aramco, стоимость госкорпорации оценивается приблизительно в $1,7 трлн. Любопытно, что сумма заметно превышает показатели наиболее дорогих компаний на мировом фондовом рынке. Для сравнения: на данный момент рыночная стоимость Apple составляет $1,19 трлн, Microsoft — $1,15 трлн, Alphabet (владеет Google Inc.) — $927 млрд, Amazon — $862 млрд. Такие данные приводит биржа NASDAQ.

Впервые идея IPO Saudi Aramco была предложена властями в 2016 году и стала одним из главных пунктов программы реформ Саудовской Аравии «Видение 2030». Стратегия направлена на изменение структуры экономики и снижение зависимости королевства от нефти. Как отмечают эксперты, выполнение намеченных планов требует больших бюджетных вливаний. Значительную часть этих инвестиций власти собираются привлечь именно за счёт продажи акций Saudi Aramco.

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«У Саудовской Аравии амбициозные планы по преобразованию не только нефтедобывающей отрасли, но и технологической модернизации всего промышленного комплекса и реформ в общественно-экономической жизни страны. Всё это внушает оптимизм инвесторам, что подтверждено высоким спросом на акции компании», — рассказал RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По словам экспертов, инвесторов привлекает и высокая прибыльность саудовской нефтяной компании. Как ранее подсчитали в международном рейтинговом агентстве Moody’s, чистая прибыль Saudi Aramco по итогам 2018 года составила порядка $111,1 млрд. По этому финансовому показателю сырьевой гигант обошёл Apple ($59,6 млрд), Samsung ($35,1 млрд) и Alphabet ($30,7 млрд).

Ещё в 2017 году крупнейшие мировые фондовые биржи начали бороться за право стать платформой для IPO Saudi Aramco. Так, например, Дональд Трамп призывал Саудовскую Аравию разместить акции компании в Нью-Йорке. Одновременно правительство Великобритании активно продвигало идею листинга в Лондоне и предоставило саудитам кредитную гарантию в $2 млрд. Впрочем, руководство компании пока решило разместить акции на национальной бирже Tadawul.

Цена успеха

Примечательно, что ранее власти Саудовской Аравии оценивали госкорпорацию в $2 трлн. Как полагают опрошенные RT аналитики, итоговая стоимость оказалась ниже из-за напряжённости на Ближнем Востоке и снижения мировых цен на нефть. За последний год баррель Brent подешевел с почти $80 до $63. Более того, негативным фактором для Saudi Aramco также стала атака на предприятия корпорации в начале осени.

В сентябре беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco. В результате компания приостановила добычу порядка 5,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, производство нефти в королевстве упало в два раза.

Впрочем, уже к началу октября компания сумела полностью восстановить нефтедобычу. Как рассказал RT экономический аналитик Ахмад Ясин, возобновление работы Saudi Aramco в столь короткие сроки только усилило интерес инвесторов к IPO.

«Стоит отметить, насколько оперативно и эффективно компания сумела восстановить уровень производства нефти. Подобное развитие событий лишь усилило желание инвесторов увеличивать свои капиталовложения на саудовском рынке. Инвесторы получили дополнительную уверенность в том, что компании, подобные Aramco, способны противостоять серьёзным геополитическим вызовам и их последствиям на Ближнем Востоке», — пояснил Ясин.

В целом опрошенные RT аналитики по-разному оценивают дальнейшую динамику стоимости акций Saudi Aramco. Нарека Авакян полагает, что после резкого роста котировки могут ненадолго снизиться до $7—7,5. В то же время руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прогнозирует дальнейшее удорожание ценных бумаг. По его словам, успешное IPO саудовской компании может спровоцировать рост цен на нефть.

«В ближайшие дни и до конца 2019 года акции могут показать рост, в связи с чем капитализация компании вырастет до ожидаемых $2 трлн. Таким образом, рынок подтвердит своё согласие с первоначальной оценкой Saudi Aramco. Это может стать сигналом для движения нефтяных цен выше текущего уровня $64—65 за баррель с перспективой дальнейшего роста», — пояснил собеседник RT.