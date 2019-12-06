«В пользу роста цен»: страны ОПЕК+ решили дополнительно сократить добычу нефти с 1 января 2020 года

Конец рабочей недели ознаменовался сразу двумя громкими событиями для мировой нефтяной отрасли. В пятницу, 6 декабря, страны — участницы договора ОПЕК+ решили сократить объём нефтедобычи ещё на 500 тыс. баррелей в сутки. Действия альянса нефтеэкспортёров должны сбалансировать спрос и предложение на энергорынке. Помимо этого, инвесторов порадовали новости об условиях выхода на биржу саудовской энергетической компании Saudi Aramco. Госкорпорация королевства планирует продать свои акции на рекордную сумму $25,6 млрд. На фоне этих новостей цены на нефть выросли сразу на 2% — до $64,6 за баррель.

В пятницу, 6 декабря, участники соглашения ОПЕК+ договорились дополнительно снизить добычу нефти с 1 января 2020 года. Такое решение страны — экспортёры энергосырья приняли по итогам двухдневных переговоров в Вене.

В альянсе условились дополнительно сократить объём нефтедобычи с 1,2 млн до 1,7 млн баррелей в сутки относительно октября 2018 года. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Было принято решение странами ОПЕК и не-ОПЕК суммарно с 1 января 2020 года до конца действия соглашения, это означает на I квартал, дополнительно сократить добычу в объёме 500 тыс. баррелей в сутки», — цитирует РИА Новости Новака.

В целом для государств ОПЕК квота сокращения составит 1,172 млн баррелей в сутки, а для остальных участников соглашения — 531 тыс. Основные объёмы ежесуточного сокращения производства примут на себя Россия и Саудовская Аравия — 300 тыс. и 482 тыс. баррелей соответственно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участников заседания.

Соглашение действует до конца марта 2020 года, оно должно привести к балансировке спроса и предложения на мировом рынке энергосырья.

«Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота распространяется на все страны», — добавил Новак.

Реакция инвесторов по итогам венских переговоров последовала незамедлительно. Так, если ещё в середине дня 6 декабря стоимость нефти марки Brent показывала неоднозначную динамику и колебалась в диапазоне $62,8—63,6 за баррель, то уже на вечерних торгах пятницы котировки выросли сразу на 2% — до $64,6 за баррель.

«Решение о продлении сделки на 2020 год с использованием углублённого сокращения добычи до 1,7 млн баррелей в сутки может стать фактором в пользу ускорения роста нефтяных цен в ближайшее время. Полагаем, что в данном случае нефть при отсутствии каких-либо негативных шоков для рынка закончит 2019 год в диапазоне $64—68 за баррель», — отметил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Активнее всего за снижение объёмов добываемой нефти выступали власти Саудовской Аравии. Об этом в разговоре с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Как объяснил эксперт, королевству нужна дорогая нефть для исполнения бюджета и успешного выхода на биржу (IPO) государственной энергетической компании Saudi Aramco.

«В преддверии размещения акций Saudi Aramco королевство больше всех заинтересовано в поддержании относительно высоких цен на нефть. Для балансировки государственного бюджета Эр-Рияду необходимы цены в диапазоне $80—85 за баррель», — отметил Деев.

Аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank не исключили, что в 2020 году действия стран — участниц соглашения ОПЕК+ могут привести к росту нефтяных цен до уровня $90 за баррель.

Параметры сделки ОПЕК+ были главной интригой декабрьского заседания. Вплоть до начала обсуждения неясной оставалась официальная позиция Москвы по поводу корректировок нефтедобычи. Так, ещё в конце ноября российские нефтяники на совещании в Минэнерго предлагали не менять объёмы сокращения производства.

Как объяснил RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, в холодное время года российским нефтяным компаниям становится сложнее уменьшать производство энергосырья.

«Солидный актив»

Положительной новостью для игроков рынка стало официальное сообщение Saudi Aramco об условиях своего выхода на биржу. В ходе IPO компания намерена продать 1,5% ценных бумаг на сумму $25,6 млрд. В результате размещение акций нефтяного гиганта может превзойти по объёму рекорд китайской Alibaba Group ($25 млрд) и стать крупнейшим в истории.

Как ожидается, первые торги ценными бумагами компании начнутся уже 11 декабря на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul. Согласно заявлению Saudi Aramco, цена одной акции составит $8,53. Уставный капитал королевской госкорпорации состоит из 200 млрд акций. Таким образом, общая стоимость компании оценивается в $1,7 трлн.

«По своей капитализации Saudi Aramco как минимум в полтора раза обходит ближайших конкурентов. При этом компания контролирует фактически 10% мировой добычи и 15% экспорта нефти. Скорее всего, в IPO больше всего заинтересованы глобальные инвестиционные фонды, для которых будет престижно владеть небольшим пакетом акций компании — это солидный актив», — отметил в разговоре с RT эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

Отметим, что стоимость Saudi Aramco заметно превышает показатели самых дорогих компаний на мировом фондовом рынке. Для сравнения: на данный момент рыночная стоимость Apple составляет $1,18 трлн, Microsoft — $1,14 трлн, Alphabet (владеет Google Inc.) — $915 млрд, Amazon — $862 млрд. Такие данные приводит биржа NASDAQ.

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Впервые идея IPO Saudi Aramco была предложена в 2016 году и стала одним из главных пунктов программы реформ Саудовской Аравии «Видение 2030». Стратегия направлена на изменение структуры экономики и снижение зависимости королевства от нефти. Как отмечают эксперты, выполнение намеченных планов требует больших бюджетных вливаний. Значительную часть этих инвестиций власти собираются привлечь именно за счёт продажи акций Saudi Aramco.

«У Саудовской Аравии амбициозные планы по преобразованию не только нефтедобывающей отрасли, но и технологической модернизации всего промышленного комплекса и реформ в общественно-экономической жизни страны. Всё это внушает оптимизм инвесторам, что подтверждено высоким спросом на акции компании», — рассказал RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Как отметил Алексей Коренев, стоимость Saudi Aramco напрямую зависит от цен на нефть. Таким образом, в случае успешного IPO Саудовская Аравия будет стараться поддерживать котировки на относительно высоком уровне.