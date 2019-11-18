В поисках равновесия: как могут измениться мировые цены на нефть до конца года

В понедельник, 18 ноября, мировые цены на нефть снижаются после резкого роста последних дней. Колебания котировок аналитики связывают с продолжающимися торговыми переговорами между США и Китаем. Прекращение тарифной войны двух стран должно восстановить мировой спрос на энергосырьё. При этом поддержку нефтяным котировкам оказывает рекордное с 2017 года снижение буровой активности в Штатах, а также новости о скором выходе на биржу саудовской компании Saudi Aramco. За счёт продажи акций госкорпорации власти Саудовской Аравии хотят привлечь почти $25 млрд, а потому заинтересованы в высокой стоимости нефти. Как могут измениться цены на энергоносители до конца года — в материале RT.

В понедельник, 18 ноября, мировые цены на нефть демонстрируют неоднозначную динамику в ходе глобальных торгов. В начале дня стоимость сырья эталонной марки Brent выросла на 0,3% — до $63,5 за баррель, после чего снизилась до $62,7. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Нефтяные котировки колеблются после рекордного роста последних дней. Так, в ходе предыдущих торгов 15 ноября баррель Brent подорожал до $63,6. Значение стало самым высоким с конца сентября.

Как объяснил в интервью RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, в настоящий момент игроки нефтяного рынка рассчитывают на скорое завершение тарифной войны США с Китаем. Так, возможность подписания торгового соглашения между двумя странами поддерживает сырьевые котировки.

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«Процесс заключения торговой сделки между США и Китаем сейчас является определяющим фактором для стоимости барреля. На фоне замедления мировой экономики успешные результаты переговоров между Пекином и Вашингтоном смогут дать необходимый импульс и простимулировать спрос на нефть. Это, в свою очередь, приведёт к росту нефтяных цен», — пояснил Деев.

16 ноября представители Штатов и КНР обсудили по телефону первую часть торговой сделки и «договорились поддерживать тесный контакт». Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР. При этом ранее во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка Дональд Трамп заявил о возможности подписания договора уже в ближайшее время.

Напомним, в 2018 году США развязали торговую войну с Китаем. Штаты обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Пекин ввёл ответные меры. После череды переговоров в мае 2019 года Вашингтон пошёл на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по условиям торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.

«Падение нефтяных цен с апреля по сентябрь 2019 года с $75 к $56 за баррель было связано в основном именно с рисками эскалации торговых войн и замедлением развития крупнейших экономик мира. Поэтому сообщения последних недель о близости подписания сделки и даже возможной отмены ранее введённых взаимных повышенных пошлин вызывают оптимизм на рынке рисковых активов и нефти», — отметил в беседе с RT руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

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© Bob Riha Jr.

Выход гиганта

По словам аналитиков, дополнительную поддержку нефтяным ценам оказывают новости о запланированном выходе на фондовый рынок саудовской госкорпорации Saudi Aramco. Уже до конца года крупнейшая нефтедобывающая компания мира может провести первое размещение своих акций (IPO) на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul.

17 ноября Saudi Aramco заявила о намерении продать в ходе IPO 1,5% ценных бумаг. Согласно сообщению компании, стоимость одной акции составит порядка $8—8,53. Окончательная цена будет объявлена 5 декабря.

«Игроки рынка понимают, что перед IPO Саудовская Аравия сделает всё для максимизации цен на нефть. Размещение ценных бумаг будет проходить накануне встречи стран — членов сделки ОПЕК+, где будут обсуждаться меры по поддержанию котировок нефти. Есть большая вероятность, что участники договора продлят действие соглашения об ограничении добычи. И руководство ОПЕК, и сами саудиты готовят рынок к этому», — отметил Марк Гойхман.

По данным Saudi Aramco, уставный капитал компании состоит из 200 млрд акций. Таким образом, общая стоимость компании оценивается в $1,6—1,71 трлн, а на торги будет выставлено около 3 млрд ценных бумаг на сумму $24—25,6 млрд.

Отметим, что стоимость Saudi Aramco заметно превышает показатели самых дорогих компаний на мировом фондовом рынке. Для сравнения: на данный момент рыночная стоимость Apple составляет $1,18 трлн, Microsoft — $1,14 трлн, Alphabet — $920 млрд, Amazon — $862 млрд. Такие данные приводит биржа NASDAQ.

Reuters

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Впервые идея IPO Saudi Aramco была предложена в 2016 году и стала одним из главных пунктов программы реформ Саудовской Аравии «Видение 2030». Стратегия направлена на изменение структуры экономики и снижение зависимости королевства от нефти. Как отмечают эксперты, выполнение намеченных планов требует больших бюджетных вливаний. Значительную часть этих инвестиций власти собираются привлечь именно за счёт продажи акций Saudi Aramco.

«Главная цель IPO — привлечь инвестиции на рынок Саудовской Аравии и повысить уровень фондовой биржи Tadawul на фоне других мировых финансовых площадок. Такой шаг усилит желание инвесторов активнее вкладывать деньги в саудовский рынок. Таким образом, правительство страны сможет осуществить необходимую диверсификацию экономики, чтобы избавить страну от нефтяной зависимости», — пояснил в беседе с RT экономический аналитик Ахмад Ясин.

Слабое бурение

Позитивным фактором для нефтяных цен аналитики также считают заметное снижение буровой активности в США. С 8 по 15 ноября количество буровых установок в Штатах сократилось сразу на десять единиц — до 674 штук. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, значение стало самым низким с апреля 2017 года.

Примечательно, что число буровых установок снижается уже четвёртую неделю подряд. Такая статистика традиционно сигнализирует инвесторам о снижении мирового предложения нефти и вызывает рост цен.

«Сокращение буровых установок связано с ожидаемым замедлением роста спроса на нефть в 2020 году, а также с ограниченной пропускной способностью трубопроводов в США. Существующие нефтепроводы оказались неспособны пропускать возросшие объёмы нефти на фоне роста добычи в 2017—2018 годах. Именно поэтому сланцевые компании перестали разрабатывать новые скважины и сфокусировались на действующих», — отметил в беседе с RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

В то же время объёмы нефтедобычи в США пока ещё продолжают расти. По последним данным американского Минэнерго, за прошедшую неделю производство энергосырья в Штатах увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки — до 12,8 млн баррелей в день. Как отмечает Абрамов, наблюдаемая динамика сдерживает дальнейший рост нефтяных цен.

В ожидании декабря

Согласно оценке Артёма Деева, в ближайшее время нефтяные цены продолжат оставаться в диапазоне $61—63 за баррель. Как полагает Марк Гойхман, заметный рост котировок может произойти в декабре. По мнению эксперта, динамика будет зависеть от переговоров между Китаем и США, а также от итогов встречи ОПЕК+.

«Декабрь может стать определяющим для нефтяных цен. Если Пекин и Вашингтон подпишут торговое соглашение, а члены сделки ОПЕК+ продлят срок своего договора, стоимость барреля Brent может подняться к $66 и выше. В противном случае есть риски снижения цен в район $58—60», — отметил Марк Гойхман.

Если Китаю и США вновь не удастся договориться об условиях торговой сделки и нефтяные цены начнут снижаться, страны — члены ОПЕК+ могут дополнительно сократить добычу энергосырья. Так, предложение углеводородов в мире начнёт снижаться, а котировки начнут расти. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Ради успешного IPO Saudi Aramco власти Саудовской Аравии могут настоять на расширении действующих ограничений нефтедобычи ОПЕК+ в размере 1,2 млн баррелей в сутки, чтобы поддержать цены на нефть», — полагает эксперт.