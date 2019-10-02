«Фундаментальных оснований для резких колебаний нет»: Путин оценил ситуацию на рынке нефти

Владимир Путин считает, что фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть сейчас нет. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», глава государства отметил, что атака на заводы Саудовской Аравии вызвала кратковременный рост котировок, однако стабильность рынка поддерживает сделка ОПЕК+. В свою очередь, участники РЭН считают, что делать долгосрочные прогнозы развития нефтяной отрасли невозможно из-за ряда факторов, в том числе торговых войн США и Китая, а также американских санкций против Ирана.

Сегодня на мировом энергорынке нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть. Об этом в среду, 2 октября, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

«Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть. Но я был убеждён, что всё вернётся на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — отметил Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо на полях РЭН.

Беспилотные летательные аппараты 14 сентября атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. В результате значительное сокращение производства углеводородов вызвало панику инвесторов и спровоцировало резкий рост цен на сырьё — с $60 до $72 за баррель. Впрочем, по мере восстановления добычи нефтяные котировки начали постепенно снижаться. На сегодняшний день они торгуются вблизи $59 за баррель.

«5,7 млн баррелей сырой нефти в день — это тот объём, который мы потеряли из-за атаки. Но то, как этот кризис разворачивался и как его контролировали в Саудовской Аравии, вызывает восхищение. Менее чем за две недели в королевстве смогли взять ситуацию под контроль и успокоить рынок», — сообщил Мохаммед Баркиндо.

Также по теме Заводы стоят: почему резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии напугало международных инвесторов 17 сентября мировые цены на нефть снижаются после рекордного роста накануне. Неопределённость на энергетическом рынке связана с...

Для поддержания стабильной ситуации в глобальной нефтяной отрасли Владимир Путин и генсек ОПЕК договорились усилить сотрудничество по балансировке энергорынка. Речь идёт о партнёрстве в рамках соглашения ОПЕК+.

«Крайне важно использовать все механизмы для балансировки рынка с учётом интересов всех стран, находить взаимоприемлемые развязки. Ярким примером такого диалога стала сделка ОПЕК+ — первое в истории успешное взаимодействие стран — участниц ОПЕК и государств, не входящих в эту организацию», — подчеркнул Владимир Путин.

Соглашение ОПЕК+ было заключено ещё в конце 2016 года. По условиям договора, участники сокращают производство нефти для балансировки спроса и предложения на мировом рынке.

Примечательно, что действие пакта позволило бюджету России получить дополнительно более $100 млрд. Об этом на полях РЭН заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

С 1 января страны — участницы соглашения снижают добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно договорённостям, государства ОПЕК должны сократить производство нефти на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей, а не входящие в картель страны — на 383 тыс., до 17,94 млн. России необходимо снизить ежесуточную добычу углеводородов на 228 тыс. — до 11,193 млн баррелей.

Согласно последнему отчёту ОПЕК, в августе страны перевыполнили условия соглашения и ежесуточно добывали 25,78 млн баррелей. Как заявил на полях РЭН глава Минэнерго Александр Новак, Россия выполнит условия сделки ОПЕК+ в октябре.

«Чёрные лебеди»

Александр Новак пояснил, что за счёт действия соглашения ОПЕК+ цены на нефть по-прежнему остаются стабильными и торгуются вблизи отметки $60 за баррель. Между тем министр также рассказал и о растущих рисках для глобальной нефтяной отрасли. По словам Новака, из-за «чёрных лебедей» рынка невозможно составлять долгосрочные прогнозы.

«Летом обычно повышается спрос на нефть в мире примерно на 2 млн баррелей в сутки. В этот период, по-хорошему, должно быть давление на рост цен. Должно увеличиваться производство, чтобы обеспечить растущий спрос. В этом году впервые мы этого не увидели. При этом существуют риски, что спрос в зимний период по сравнению с летним упадёт. И как будет вести себя рынок зимой, сейчас трудно предугадать», — считает Александр Новак.

Глава Минэнерго добавил, что главным фактором неопределённости нефтяного рынка стали торговые войны. Так, тарифный конфликт США и Китая снижает потребление сырья в мире. Ещё один риск, по словам министра, связан с санкционной политикой некоторых стран. В первую очередь речь идёт об энергетических ограничениях США против Ирана и Китая.

В ноябре 2018 года Штаты ввели санкции против энергетического сектора Ирана. Как ранее заявляли в Госдепартаменте США, основная цель ограничений — свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. Для этого до начала мая 2019 года крупные страны — импортёры иранского сырья должны были полностью прекратить закупки углеводородов. В противном случае государства также подпали бы под американские санкции.

25 сентября Вашингтон обвинил КНР в закупке иранской нефти и ввёл ограничения против четырёх китайских энергокомпаний, а также их руководителей. О соответствующем решении Штатов объявил госсекретарь страны Майк Помпео.

Минус один

Особое внимание участников РЭН привлекла новость об ожидаемом сокращении состава ОПЕК. Так, накануне форума Эквадор заявил о своём желании покинуть нефтекартель с 1 января 2020 года. Согласно сообщению Министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов страны, решение связано с «проблемами, относящимися к стабильности бюджета».

«Данная мера является частью планов правительства по сокращению государственных расходов и увеличению доходов», — сообщило ведомство в своём Twitter.

После заявления властей Эквадора мировые цены на нефть ускорили снижение и в моменте опускались до уровня $58,5 за баррель. Значение стало самым низким с начала сентября. Вместе с тем участников рынка успокоил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд. По его словам, уход Эквадора из нефтекартеля не окажет существенного влияния на сделку ОПЕК+.

«Каждая страна имеет право поступать так, как считает нужным. Что касается её вклада в усилия ОПЕК+, то он относительно мал. При всём уважении, я думаю, что это капля в море», — отметил Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд в разговоре с журналистами на полях РЭН.

Слова саудовского министра подтверждает и официальная статистика ОПЕК. Согласно последнему отчёту организации, в августе на долю Эквадора пришлось лишь 1,8% от общей добычи нефти картелем.

Отметим, что Эквадор не в первый раз покидает ряды ОПЕК. Страна вступила в организацию ещё в 1973 году, но временно приостанавливала своё членство — с 1992 по 2007 год.

Полный газ

Участники форума не стали ограничиваться обсуждением лишь громких событий на нефтяном рынке и сосредоточились на вопросах газовой отрасли. По словам Александра Новака, сегодня газ является одним из самых перспективных источников энергии, и уже через шесть лет более четверти мировой добычи этого сырья будет приходиться на Россию.

«Доля России в мировом балансе добычи газа продолжит расти и к 2035 году может достичь 26—27%. За последние 10 лет добыча газа увеличилась на 100 млрд кубометров. К примеру, в Европу наша страна в прошлом году поставила рекордное количество газа. У России есть конкурентные преимущества — высокоразвитая инфраструктура, при этом себестоимость — одна из самых низких в мире», — добавил Новак.

Одним из главных событий РЭН стала новость о скором окончании строительства «Северного потока — 2». Как рассказал на одной из сессий форума глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, проект может быть завершён в течение пяти недель.

Во время своего выступления Владимир Путин отдельно рассказал о производстве сжиженного природного газа (СПГ). Как отметил глава государства, с начала XXI века число стран — потребителей СПГ в мире выросло более чем в пять раз, а спрос увеличился вдвое. Владимир Путин рассказал, что через пять-десять лет на долю СПГ будет приходиться половина мировой торговли газом.

«С учётом этих тенденций мы разрабатываем ресурсную базу Арктики, развиваем Северный морской путь и наш транспортный флот. Расширяем географию поставок российских углеводородов. Так, благодаря проекту «Ямал СПГ» доля России на глобальном рынке СПГ увеличилась более чем вдвое и сейчас составляет около 9%», — сообщил Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, к 2035 году Россия может выйти на уровень производства 120—140 млн тонн СПГ в год.

«Российская энергетическая неделя» уже в третий раз становится площадкой для демонстрации перспектив национального топливно-энергетического комплекса и реализации международного сотрудничества в энергосфере. В этом году участниками РЭН стали более 10 тыс. человек из 80 стран мира.