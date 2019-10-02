«Фундаментальных оснований для резких колебаний нет»: Путин оценил ситуацию на рынке нефти
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Сегодня на мировом энергорынке нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть. Об этом в среду, 2 октября, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН).
«Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть. Но я был убеждён, что всё вернётся на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — отметил Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо на полях РЭН.
Беспилотные летательные аппараты 14 сентября атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. В результате значительное сокращение производства углеводородов вызвало панику инвесторов и спровоцировало резкий рост цен на сырьё — с $60 до $72 за баррель. Впрочем, по мере восстановления добычи нефтяные котировки начали постепенно снижаться. На сегодняшний день они торгуются вблизи $59 за баррель.
«5,7 млн баррелей сырой нефти в день — это тот объём, который мы потеряли из-за атаки. Но то, как этот кризис разворачивался и как его контролировали в Саудовской Аравии, вызывает восхищение. Менее чем за две недели в королевстве смогли взять ситуацию под контроль и успокоить рынок», — сообщил Мохаммед Баркиндо.
Для поддержания стабильной ситуации в глобальной нефтяной отрасли Владимир Путин и генсек ОПЕК договорились усилить сотрудничество по балансировке энергорынка. Речь идёт о партнёрстве в рамках соглашения ОПЕК+.
«Крайне важно использовать все механизмы для балансировки рынка с учётом интересов всех стран, находить взаимоприемлемые развязки. Ярким примером такого диалога стала сделка ОПЕК+ — первое в истории успешное взаимодействие стран — участниц ОПЕК и государств, не входящих в эту организацию», — подчеркнул Владимир Путин.
Соглашение ОПЕК+ было заключено ещё в конце 2016 года. По условиям договора, участники сокращают производство нефти для балансировки спроса и предложения на мировом рынке.
Примечательно, что действие пакта позволило бюджету России получить дополнительно более $100 млрд. Об этом на полях РЭН заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
С 1 января страны — участницы соглашения снижают добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно договорённостям, государства ОПЕК должны сократить производство нефти на 812 тыс. баррелей в сутки — до 25,94 млн баррелей, а не входящие в картель страны — на 383 тыс., до 17,94 млн. России необходимо снизить ежесуточную добычу углеводородов на 228 тыс. — до 11,193 млн баррелей.
Согласно последнему отчёту ОПЕК, в августе страны перевыполнили условия соглашения и ежесуточно добывали 25,78 млн баррелей. Как заявил на полях РЭН глава Минэнерго Александр Новак, Россия выполнит условия сделки ОПЕК+ в октябре.
«Чёрные лебеди»
Александр Новак пояснил, что за счёт действия соглашения ОПЕК+ цены на нефть по-прежнему остаются стабильными и торгуются вблизи отметки $60 за баррель. Между тем министр также рассказал и о растущих рисках для глобальной нефтяной отрасли. По словам Новака, из-за «чёрных лебедей» рынка невозможно составлять долгосрочные прогнозы.
«Летом обычно повышается спрос на нефть в мире примерно на 2 млн баррелей в сутки. В этот период, по-хорошему, должно быть давление на рост цен. Должно увеличиваться производство, чтобы обеспечить растущий спрос. В этом году впервые мы этого не увидели. При этом существуют риски, что спрос в зимний период по сравнению с летним упадёт. И как будет вести себя рынок зимой, сейчас трудно предугадать», — считает Александр Новак.
Глава Минэнерго добавил, что главным фактором неопределённости нефтяного рынка стали торговые войны. Так, тарифный конфликт США и Китая снижает потребление сырья в мире. Ещё один риск, по словам министра, связан с санкционной политикой некоторых стран. В первую очередь речь идёт об энергетических ограничениях США против Ирана и Китая.
В ноябре 2018 года Штаты ввели санкции против энергетического сектора Ирана. Как ранее заявляли в Госдепартаменте США, основная цель ограничений — свести к нулю доходы Тегерана от продажи нефти. Для этого до начала мая 2019 года крупные страны — импортёры иранского сырья должны были полностью прекратить закупки углеводородов. В противном случае государства также подпали бы под американские санкции.
25 сентября Вашингтон обвинил КНР в закупке иранской нефти и ввёл ограничения против четырёх китайских энергокомпаний, а также их руководителей. О соответствующем решении Штатов объявил госсекретарь страны Майк Помпео.
Минус один
Особое внимание участников РЭН привлекла новость об ожидаемом сокращении состава ОПЕК. Так, накануне форума Эквадор заявил о своём желании покинуть нефтекартель с 1 января 2020 года. Согласно сообщению Министерства энергетики и невозобновляемых ресурсов страны, решение связано с «проблемами, относящимися к стабильности бюджета».
«Данная мера является частью планов правительства по сокращению государственных расходов и увеличению доходов», — сообщило ведомство в своём Twitter.
После заявления властей Эквадора мировые цены на нефть ускорили снижение и в моменте опускались до уровня $58,5 за баррель. Значение стало самым низким с начала сентября. Вместе с тем участников рынка успокоил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд. По его словам, уход Эквадора из нефтекартеля не окажет существенного влияния на сделку ОПЕК+.
«Каждая страна имеет право поступать так, как считает нужным. Что касается её вклада в усилия ОПЕК+, то он относительно мал. При всём уважении, я думаю, что это капля в море», — отметил Абдель-Азиз бен Сальман Аль Сауд в разговоре с журналистами на полях РЭН.
Слова саудовского министра подтверждает и официальная статистика ОПЕК. Согласно последнему отчёту организации, в августе на долю Эквадора пришлось лишь 1,8% от общей добычи нефти картелем.
Отметим, что Эквадор не в первый раз покидает ряды ОПЕК. Страна вступила в организацию ещё в 1973 году, но временно приостанавливала своё членство — с 1992 по 2007 год.
Полный газ
Участники форума не стали ограничиваться обсуждением лишь громких событий на нефтяном рынке и сосредоточились на вопросах газовой отрасли. По словам Александра Новака, сегодня газ является одним из самых перспективных источников энергии, и уже через шесть лет более четверти мировой добычи этого сырья будет приходиться на Россию.
«Доля России в мировом балансе добычи газа продолжит расти и к 2035 году может достичь 26—27%. За последние 10 лет добыча газа увеличилась на 100 млрд кубометров. К примеру, в Европу наша страна в прошлом году поставила рекордное количество газа. У России есть конкурентные преимущества — высокоразвитая инфраструктура, при этом себестоимость — одна из самых низких в мире», — добавил Новак.
Одним из главных событий РЭН стала новость о скором окончании строительства «Северного потока — 2». Как рассказал на одной из сессий форума глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, проект может быть завершён в течение пяти недель.
Во время своего выступления Владимир Путин отдельно рассказал о производстве сжиженного природного газа (СПГ). Как отметил глава государства, с начала XXI века число стран — потребителей СПГ в мире выросло более чем в пять раз, а спрос увеличился вдвое. Владимир Путин рассказал, что через пять-десять лет на долю СПГ будет приходиться половина мировой торговли газом.
«С учётом этих тенденций мы разрабатываем ресурсную базу Арктики, развиваем Северный морской путь и наш транспортный флот. Расширяем географию поставок российских углеводородов. Так, благодаря проекту «Ямал СПГ» доля России на глобальном рынке СПГ увеличилась более чем вдвое и сейчас составляет около 9%», — сообщил Владимир Путин.
Как подчеркнул президент, к 2035 году Россия может выйти на уровень производства 120—140 млн тонн СПГ в год.
«Российская энергетическая неделя» уже в третий раз становится площадкой для демонстрации перспектив национального топливно-энергетического комплекса и реализации международного сотрудничества в энергосфере. В этом году участниками РЭН стали более 10 тыс. человек из 80 стран мира.