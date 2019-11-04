По общим правилам: Медведев заявил об отсутствии альтернатив ВТО в условиях торговых войн

Дмитрий Медведев не видит альтернатив Всемирной торговой организации (ВТО) в настоящий момент. По итогам заседания Восточноазиатского саммита в Таиланде премьер-министр заявил о необходимости выстраивать многостороннее сотрудничество в мировой торговле на общих правилах. В этом контексте Москва активно выступает за формирование Большого евразийского партнёрства с участием стран ЕАЭС, АСЕАН и ШОС. На сегодняшний день у России уже подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом и Сингапуром. В этом же направлении двигается диалог с Таиландом, Индонезией и Камбоджей. Почему Россия заинтересована в усилении торговых связей с Азией — в материале RT.

На сегодняшний день альтернативы Всемирной торговой организации (ВТО) и многосторонней торговой системе нет. Об этом в понедельник, 4 ноября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Восточноазиатского саммита (ВАС) в Бангкоке.

«Никакой альтернативы многостороннему сотрудничеству, торговым системам, ВТО, не просматривается. Да, там много недостатков и недоговорённостей, — отметил Медведев. — Но что бы мы ни говорили, в настоящей современной жизни товарные потоки подчиняются общим закономерностям, ходят по общим правилам, и международная торговая система тоже должна регулироваться на основе общих правил».

По словам премьер-министра, в настоящий момент целый ряд стран заняли жёсткую позицию по отношению к ВТО. В первую очередь глава кабмина указал на действия Соединённых Штатов в торговой войне с Китаем.

«Я имею в виду прежде всего США, которые в последнее время достаточно усиленно расшатывают устои этой организации, не признают действия юрисдикционного органа ВТО, хотят менять правила», — добавил Медведев.

Напомним, в 2018 году США развязали торговую войну с Китаем. Штаты обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Пекин ввёл ответные меры. После череды переговоров в мае 2019 года Вашингтон пошёл на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли найти компромисс по условиям торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.

По итогам переговоров в октябре Китай и США всё же смогли частично договориться об условиях торговой сделки. Между тем эксперты по-прежнему предупреждают о рисках для мировой экономики от усиления торговых войн.

Как ранее заявляла директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, тарифные войны практически остановили рост мировой торговли. В результате уже к 2020 году глобальная экономика может недосчитаться $700 млрд.

Общий рынок

Медведев подчеркнул, что Россия заинтересована именно в многостороннем сотрудничестве. В этом контексте глава кабмина указал на необходимость усиления торговых связей с азиатскими странами. Так, Москва выступает за формирование Большого евразийского партнёрства с участием ЕАЭС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По словам премьер-министра, страны АСЕАН уже поддержали инициативу.

«Мы стремимся создать на территории Евразийского экономического союза максимально благоприятную для бизнеса деловую среду, с чёткими понятными правилами для бизнеса, и интерес к торговле с союзом растёт», — добавил премьер-министр.

АСЕАН была образована в 1967 году, в неё входят десять государств: Бруней, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Мьянма, Индонезия, Лаос, Камбоджа, Малайзия и Филиппины. Общий объём ВВП ассоциации оценивается почти в $3 трлн.

Отметим, Москва ведёт диалог с АСЕАН уже 23 года. В 2018 году товарооборот России со странами блока увеличился на 6,8% и составил $19,6 млрд. По данным ФТС, на долю государств ассоциации приходится порядка 3% российского товарооборота. При этом ключевыми торговыми партнёрами Москвы в АСЕАН остаются Вьетнам (с долей 0,9%) и Сингапур (0,5%).

Сегодня основной объём российских поставок в страны АСЕАН приходится на энергосырьё (в основном нефть и нефтепродукты), транспортные средства, продукцию химической промышленности, а также сельскохозяйственные товары. Более того, в последние годы растёт и экспорт технологий. Об этом ранее в беседе с RT рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Мы сейчас начали поставлять в страны АСЕАН технологии и пакеты обслуживания этих технологий. У нас уже есть контракты на ремонт авиационной техники, на поставку оборудования для строительства и обслуживания железных дорог, а также деталей для заводов металлоконструкций и металлоизделий», — подчеркнул Маслов.

Примечательно, что в настоящий момент у России подписаны соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с двумя государствами АСЕАН. Так, в 2015 году в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Россия заключила договор о ЗСТ с Вьетнамом. В результате с 2016 по 2018 год российско-вьетнамский товарооборот увеличился почти на 60% — до $6,08 млрд. Об этом свидетельствуют данные ФТС. Как ранее заявлял замглавы вьетнамского МИД То Ань Зунг, уже к 2020 году взаимный объём торговли между двумя странами может достигнуть $10 млрд.

1 октября 2019 года Россия подписала аналогичное соглашение с Сингапуром. По словам Дмитрия Медведева, в настоящий момент работа в этом направлении ведётся и с другими членами АСЕАН.

«Евразийская комиссия подписала документы о сотрудничестве с Камбоджей, Таиландом, буквально две недели назад — с Индонезией. Реализация этих договорённостей станет дополнительным стимулом и откроет новые возможности для совместной работы бизнес-сообществ наших стран», — отметил глава кабмина.

Помимо наращивания торговых связей Россия также усиливает инвестиционное сотрудничество с АСЕАН. По итогам 2018 года общий объём вложений Москвы в страны организации вырос на $1,4 млрд — до $3,9 млрд. При этом государства Юго-Восточной Азии также увеличили свои инвестиции в Россию на $1,4 млрд — до $4,3 млрд.