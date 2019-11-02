«Мы против торговых войн»: товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества вырос до $150 млрд

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, с 2001 года объём торговли страны с участниками Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос до $150 млрд. Как отметил глава кабмина, показатель продолжает расти, несмотря на усиление торговых войн и рост протекционизма в мире. При этом 2 ноября главы правительств ШОС на заседании в Узбекистане утвердили обновлённую программу развития торгово-экономического сотрудничества до 2035 года. В частности, для дальнейшего улучшения динамики товарооборота участники ШОС планируют начать развитие расчётов в нацвалютах.

Объём торговли между Россией и странами Шанхайской организации сотрудничества достиг $150 млрд. Об этом в субботу, 2 ноября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании совета глав правительств стран ШОС в Узбекистане.

«В 2001 году, когда мы подписывали соглашение о создании Шанхайской организации сотрудничества, наш торговый оборот с Китайской народной республикой составлял около $10 млрд. Сейчас в общей сложности товарооборот между Россией и всеми странами ШОС составляет почти $150 млрд», — констатировал Медведев.

Шанхайская организация сотрудничества объединяет Россию, Китай, Индию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Пакистан. В 2018 году суммарный объём ВВП всех восьми стран достиг $18 трлн. За всё время существования ШОС показатель вырос почти в 10 раз. Как отметил Дмитрий Медведев, экономическое сотрудничество между странами продолжает усиливаться даже в условиях торговых войн и растущего протекционизма.

«Те условия, в которых мы работаем, не являются стерильными. На всех нас так или иначе оказывается давление — используются протекционистские методы, ведутся торговые войны и вводятся санкции. Всё это не упрощает условия работы. Но даже в этой непростой ситуации всё равно развитие происходит и товарооборот растёт», — отметил Медведев.

Для улучшения торговой динамики участники организации по итогам заседания утвердили новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года. Речь идёт о партнёрстве в таких областях, как торговля, инвестиции, транспорт, промышленное производство, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, продовольственная безопасность и цифровизация.

В настоящий момент работа организации направлена на укрепление открытой торговли между странами — участницами. При этом члены ШОС активно выступают против глобальных торговых войн. Об этом в начале сентября заявлял генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

«К сожалению, отдельные государства видят в торговых войнах и прочих санкционных мерах панацею в решении назревших политических и экономических проблем, — отмечал Норов. — Мы против торговых войн, это противоречит мирному характеру нашей организации».

Напомним, в 2018 году между Китаем и США — двумя крупнейшими экономиками мира — началась торговая война. Штаты обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Пекин ввёл ответные меры. После череды переговоров в мае 2019 года Вашингтон пошёл на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли найти компромисс по условиям торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.

По итогам очередных переговоров в октябре Китай и США всё же смогли частично договориться об условиях торговой сделки. Между тем эксперты по-прежнему предупреждают о рисках для мировой экономики от усиления торговых войн.

Как ранее заявляла директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, тарифные войны практически остановили рост мировой торговли. В результате уже к 2020 году глобальная экономика может недосчитаться $700 млрд.

«Для мировой экономики совокупный эффект от торговых конфликтов может означать потерю около $700 млрд к 2020 году, или около 0,8% от мирового ВВП», — отмечала Георгиева.

В своём последнем отчёте Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз по росту мировой торговли в 2019 году с 2,6% до 1,2%. Как ожидается, значение может стать самым низким за последние 10 лет.

Между тем товарооборот между странами — участницами ШОС по-прежнему продолжает стремительно расти. Согласно данным ФТС, в 2018 году объём торговли России с членами организации вырос сразу на 21%.

В целом на долю государств организации приходится более 20% российского товарооборота. При этом ключевым торговым партнёром Москвы в ШОС остаётся именно Китай (с долей 15,7%).

За 2018 год объём российско-китайского товарооборота достиг исторического максимума и превысил $108 млрд. Как ожидается, к 2024 году показатель может составить $200 млрд.

В ближайшие годы одним из ключевых драйверов роста торговли и финансового партнёрства между Россией и странами ШОС может стать переход на расчёты в нацвалютах внутри организации.

«Очень важно выделять вопросы финансовой инфраструктуры. Хочу обратить внимание на предложение казахстанской стороны по разработке конкретных шагов по переходу на взаиморасчёты в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Это хорошая инициатива, её нужно проработать», — отметил Дмитрий Медведев.

Глава правительства предложил участникам ШОС обсудить возможности перехода на расчёты в нацвалютах в начале 2020 года на встрече в Москве.