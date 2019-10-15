На одной волне: МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону снижения прогноз по росту ВВП России в 2019 году, но уже в 2020-м ждёт улучшения динамики. Эксперты организации также ухудшили оценку роста мировой экономики в текущем году с 3,2 до 3%. Предполагается, что значение станет самым низким за последние десять лет. Причина негативных ожиданий связана с торговыми войнами и глобальным снижением деловой активности в промышленности и сфере услуг, считают аналитики.

Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,2 до 1,1%. В то же время эксперты организации сохранили свою оценку на 2020 год и по-прежнему ждут ускорения экономики страны до 1,9%. Такие данные содержатся в октябрьском докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 15 октября.

Во многом снижение прогноза по росту российского ВВП связано с общим торможением глобальной экономики. Но уже в 2020 году темпы роста могут оказаться выше за счёт ожидаемого выполнения нацпроектов. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Также по теме Повышенные риски: почему МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики на 2019 и 2020 годы Международный валютный фонд пересмотрел в сторону снижения свой прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах. Главной...

«Надежды на ускорение роста переносятся на 2020 год, когда, возможно, государство пойдёт на более активное расходование бюджетных средств, а нацпроекты начнут оказывать реальную поддержку экономике», — пояснил Покатович.

В своём отчёте МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики в 2019 году с 3,2 до 3%. Как ожидается, значение станет самым низким за последние десять лет. На 2020 год также снижен прогноз — с 3,5 до 3,4%.

Специалисты фонда уже пятый раз подряд ухудшили свою оценку мирового экономического роста на 2019 год. Последний раз значение было уменьшено в июле — с 3,3 до 3,2%. Как отмечают в самом МВФ, поводом для очередного пересмотра прогноза стало обострение торговой войны США и КНР.

«Мировая экономика находится в синхронизированном спаде. Прогноз на 2019 год был снова понижен до 3% — самого медленного темпа со времён мирового финансового кризиса. Это серьёзное сокращение по сравнению с 3,8% в 2017 году, когда мировая экономика находилась в стадии синхронизированного подъёма. Сдержанный рост стал следствием увеличивающихся торговых барьеров, повышенной неопределённости в отношении торговли и геополитики», — отмечает в докладе главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Как ранее заявляла директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, тарифные войны практически остановили рост мировой торговли. В результате уже к 2020 году глобальная экономика может недосчитаться $700 млрд.

«Для мировой экономики совокупный эффект от торговых конфликтов может означать потерю около $700 млрд к 2020 году, или около 0,8% от мирового ВВП», — цитирует ТАСС Георгиеву.

Напомним, что торговая война США и Китая началась ещё в 2018 году. Штаты обвинили КНР в незаконном получении американских технологий и повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Пекин ввёл ответные меры. После череды переговоров в мае 2019 года Вашингтон пошёл на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли договориться об условиях торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.

По итогам очередных переговоров в октябре Китай и США всё же смогли частично договориться об условиях торговой сделки. Между тем мировые инвесторы по-прежнему опасаются очередного обострения.

«Торговая война уже привела к снижению экономической активности предприятий не только в США и Китае, но и во всём мире. Угроза усиления конфликта и его распространения на другие страны, являющиеся партнёрами КНР, породила затишье и неопределённость на глобальном рынке», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Ситуацию в мировой торговле ухудшает и обострение отношений между Штатами и Европой. 2 октября ВТО официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары и услуги Евросоюза объёмом $7,5 млрд.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, торговые конфликты спровоцировали резкое снижение деловой активности в мировой промышленности и сфере услуг. В сентябре соответствующий индекс PMI опустился до 51,2 пункта и остаётся вблизи трёхлетнего минимума. Об этом свидетельствуют данные исследования международного инвестбанка JP Morgan и аналитического агентства IHS Markit.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Проблемы в промышленности имеют высокий потенциал распространения на другие сектора экономики, подавляя общую экономическую активность. Более того, торговым конфликтам сопутствует и рост неопределённости в бизнес-сообществе, что оказывает существенное давление как на внешний, так и на внутренний спрос», — отметил Антон Покатович.

На фоне сохраняющейся напряжённости между Пекином и Вашингтоном специалисты МВФ ухудшили прогноз по росту китайского ВВП в 2019 году с 6,2 до 6,1%, а в 2020-м — с 6 до 5,8%.

Согласно оценке специалистов МВФ, всеобщее экономическое замедление может, помимо Китая, также заметно сказаться и на всех остальных развивающихся экономиках. По сравнению с июльским прогнозом на 2019 год ожидания по росту ВВП развивающихся стран были ухудшены с 4,1 до 3,9%. Заметнее всего фонд снизил оценку для Индии — с 7 до 6,1% и для Мексики — с 0,9 до 0,4%.

Как ожидается, развитые экономики также окажутся под влиянием общего тренда. Так, показатель увеличения ВВП США на 2019 год был понижен с 2,6 до 2,4%, а еврозоны — с 1,3 до 1,2%. Общая оценка роста экономики развитых стран была ухудшена с 1,9 до 1,7%.