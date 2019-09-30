Социальный ориентир: правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три года

В понедельник, 30 сентября, правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект бюджета на 2020—2022 годы. Как ожидается, в ближайшую трёхлетку доходы казны будут превышать расходы. Почти 7 трлн рублей планируется выделить на выполнение национальных проектов. Основная часть государственных средств будет направлена на финансирование образования, здравоохранения и улучшение демографии. В документе также прописан механизм бюджетного правила для снижения зависимости экономики от цен на нефть.

Правительство России направило на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже передал документ профильному комитету по бюджету и налогам, сообщается на официальном сайте Госдумы.

Ожидается, что проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Госдумы. После этого документ направят в Совет Федерации, Центробанк, Счётную и Общественную палаты, а также в регионы и профильные комитеты.

Согласно проекту бюджета, в следующие три года доходы государственной казны будут превышать расходы. Об этом ранее заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трёх лет», — отметил Медведев.

Согласно законопроекту, в 2020 году положительная разница между доходами и расходами государственной казны составит 0,9 трлн рублей (0,8% ВВП), в 2021-м — 0,6 трлн рублей (0,5% ВВП), а в 2022-м — 0,3 трлн рублей (0,2% ВВП).

«Стратегия правительства по реформированию экономики за счёт оптимизации бюджетных расходов, налогового контроля, отсечения неэффективных трат, накапливания резервов уже принесла свои плоды», — отметил в беседе с RT партнёр практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев.

«Исполненных мер оказалось достаточно для того, чтобы в условиях замедления мировой экономики снизить нагрузку на бюджет и выйти на профицит», — добавил он.

Как ожидается, расходы казны в 2020 году составят 19,5 трлн рублей против 16,7 трлн в 2018-м. При этом уже в 2020 году показатель увеличится до 21,8 трлн рублей. По заявлению Дмитрия Медведева, основную часть средств планируется направить на социальную сферу. Так, финансирование здравоохранения увеличится до рекордного уровня за последние 15 лет — более чем на 50%. При этом траты на образование и улучшение демографии возрастут на 20%.

«При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление. Деньги, которые идут на социальную поддержку — на развитие образования, здравоохранения, культуры, — это по-прежнему основная расходная часть бюджета», — подчеркнул глава кабмина.

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Увеличение расходов на социальный сектор в долгосрочной перспективе должно привести к росту производительности труда и доходов населения, а также ускорению экономики страны. Об этом в беседе с RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Вложения в человеческий капитал — это общемировой тренд. Рост инвестиций в образование, науку, здравоохранение приводит к увеличению производительности труда и росту зарплат. Соответственно, уровень бедности начинает снижаться. За счёт увеличения зарплат растёт налогооблагаемая база, то есть деньги возвращаются в бюджет, одновременно растёт производство товаров и услуг», — пояснил Остапкович.

Финансирование социальной сферы будет проходить в рамках национальных проектов. Согласно законопроекту о бюджете, в 2020 году на выполнение поставленных президентом целей планируется выделить 2 трлн рублей. В 2021 году показатель увеличится до 2,2 трлн, а в 2022-м составит 2,7 трлн. Как ранее заявлял Владимир Путин, выполнение нацпроектов должно привести к ускорению темпов роста ВВП России до 3% уже в 2021 году.

По старым правилам

По словам Дмитрия Медведева, в проекте бюджета был также сохранён механизм бюджетного правила. Оно предусматривает, что Минфин скупает валюту на внутреннем рынке через Центробанк для снижения зависимости рубля от цен на нефть. Таким образом, экономика становится застрахованной от падения стоимости энергоресурсов.

Пока нефть российской марки Urals торгуется выше заявленной в бюджете отметки ($42,4 за баррель на 2020 год), на полученные от её продажи сверхдоходы министерство покупает иностранную валюту и тем самым намеренно давит на рубль. В результате при росте нефтяных цен нацвалюта России не укрепляется, а в случае резкого обвала сырьевых котировок объём операций ЦБ и Минфина снижается — и давление на рубль слабеет.

Приобретённую иностранную валюту Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Согласно проекту бюджета, в 2020 году объём ФНБ увеличится с 8,2 трлн до 11,1 трлн, в 2021-м — до 13,7 трлн, а в 2022-м — до 16,2 трлн.

Уже в 2020 году объём средств ФНБ должен превысить 7% ВВП. После этого средства фонда планируется направить на финансирование инвестиционных проектов. Об этом 26 сентября заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«В следующем году ФНБ превысит планку 7%. Ожидаем, что это превышение составит от 1,5 до 2 трлн рублей. Мы предлагаем часть этих средств направлять на инвестиционные проекты, на возвратные проекты, порядка 15—20% от этой суммы», — цитирует ТАСС Силуанова.

Первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Доходные источники

Согласно проекту бюджета, в 2020 году доходы казны увеличатся на 200 млрд рублей (до 20,4 трлн). В 2021 этот показатель составит 21,2 трлн, а в 2022-м — 22 трлн рублей. Как следует из документа, важным пунктом в статье доходов будет оставаться торговля энергоресурсами. При этом в случае роста нефтяных цен пополнение бюджета может оказаться выше заложенных значений. Об этом в беседе с RT рассказал начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«В реальности цена на нефть с 2017 года не опускалась ниже $55. Если стоимость сырья вновь окажется выше прогнозируемой, то я не исключаю, что фактическое исполнение бюджета будет гораздо сильнее, чем закладывалось изначально», — пояснил аналитик.

Впрочем, в следующие три года власти планируют постепенно снижать зависимость госфинансов от продажи углеводородов. Как следует из проекта бюджета, с 2020 по 2022 год доля нефтегазовых доходов казны сократится с текущих 40,8% до 35%.

Во многом такая динамика будет связана с изменением структуры пополнения бюджета страны. Об этом в беседе с RT рассказала профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Людмила Пронина.

«Доля нефтегазовых доходов будет уменьшаться за счёт увеличения ненефтегазовых доходов в несырьевых отраслях. Минфин проявляет осторожность и стремится перераспределить структуру доходов из-за возможных рисков мирового энергорынка. Это необходимо для стабильности бюджетной системы, а значит, всей экономики. Как ожидается, возрастёт доля обрабатывающих отраслей, в том числе сельского хозяйства и промышленности», — пояснила Пронина.