Денежные гарантии: Дмитрий Медведев поручил создать новую систему управления финансами в России

Правительство России до 1 октября подготовит концепцию новой системы управления госфинансами. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на полях Московского финансового форума. По словам главы кабмина, проект позволит привлечь дополнительные частные вложения в экономику на 20 трлн рублей. Интерес зарубежных инвесторов к России участники форума связывают с финансовой стабильностью страны, снижением зависимости от цен на нефть, замедлением инфляции и дедолларизацией.

Правительство России подготовит новую систему управления государственными финансами. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на Московском финансовом форуме. По его словам, уже до 1 октября соответствующую концепцию должны будут представить Минфин и Минэкономразвития.

Как пояснил глава правительства, проект направлен на поддержку инвесторов и предпринимателей и должен будет увеличить частные вложения в российскую экономику. Так, новая система предполагает прекратить деятельность старых нормативных актов в сфере контроля и надзора. При этом основателям крупных инвестпроектов будут предоставлены особые условия и государственные гарантии.

«Рассчитываю на то, что документ в ближайшее время будет окончательно подготовлен, согласован, и мы его внесём в Государственную думу. По оптимистическим подсчётам, а они у нас всегда оптимистические на эту тему, он позволит аккумулировать в том числе и в рамках национальных проектов инвестиции где-то от 20 трлн рублей», — сказал Медведев на пленарной сессии форума.

Во время дискуссии первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов напомнил, что в рамках нацпроектов объём инвестиций в экономику России должен вырасти до 25% ВВП. По его словам, на сегодняшний день показатель находится вблизи 20—21%.

При этом Дмитрий Медведев указал на сохраняющийся интерес зарубежных инвесторов к российскому рынку. Так, за последние несколько лет в России уже удалось заметно укрепить финансовую систему. Во многом это связано со снижением зависимости от нефтяных цен.

Согласно оценке Минфина, российская экономика может в течение нескольких лет сохранять стабильность даже в случае падения цен на нефть до $30 за баррель и ниже. Об этом на полях форума в интервью RT рассказал замглавы ведомства Владимир Колычев.

«За последние несколько мы лет накопили ликвидных резервов объёмом почти 7% ВВП. Это означает, что в течение трёх—пяти лет страна может без последствий для экономики жить с ценами на нефть и $30 за баррель. Если нефтяной шок будет более краткосрочный, то и падение цен на нефть ниже этого уровня мы переживём без каких-либо существенных негативных эффектов», — пояснил Колычев.

Вторым ключевым фактором финансовой стабильности Дмитрий Медведев назвал умеренную инфляцию. Согласно прогнозу Минэкономразвития, уже до конца 2019 года индекс роста цен в стране должен опуститься ниже целевой отметки Центробанка (4%) и составить порядка 3,6—3,8%. Как пояснил премьер-министр, наметившееся замедление инфляции позволило рекордно снизить ставку ЦБ.

С начала 2019 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7% годовых. Значение стало самым низким за последние пять лет. Напомним, снижение ставки необходимо для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста в целом. Так, в долгосрочной перспективе действия монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

Хотя решения Банка России позволили обеспечить финансовую стабильность, политика регулятора пока не позволяет заметно ускорить экономический рост в стране. Об этом во время дискуссии на пленарной сессии форума заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна», — отметила Набиуллина.

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Одним из таких факторов Набиуллина назвала усиление торговых войн и общее замедление мировой экономики. По её словам, в текущих условиях регулятор будет проявлять осторожность и не будет резко снижать процентную ставку. Такая стратегия обеспечит предсказуемые условия на российском рынке и доверие инвесторов.

Отметим, что в условиях торможения глобальной экономики российские власти по-прежнему рассчитывают выйти на темпы роста ВВП России выше среднемировых. По оценке Минэкономразвития, в 2019 году экономика страны вырастет на 1,3%, в 2020-м — на 1,7%, а в 2021-м ускорится до 3,1%. При этом глава министерства Максим Орешкин заявил о возможности роста показателя на 2,1% уже в 2020 году.

В ближайшие годы одной из ключевых задач для укрепления финансовой стабильности страны должен стать постепенный отказ от доллара, считает глава ВТБ Андрей Костин.

«Я бы только к стабильности финансовой добавил бы ещё процесс дедолларизации, который на самом деле идёт, и это видно. По опыту 2008 года могу сказать, что такая вовлечённость в долларовую зону нашей страны тогда имела катастрофические последствия. Сейчас ситуация изменилась существенно», — отметил Костин во время своего выступления на форуме.

По данным ЦБ, в 2018 году Россия вдвое сократила долю доллара США в своих международных резервах — с 45,8% до 22,7%. Одновременно доля евро в золотовалютных запасах страны увеличилась почти в полтора раза — с 21,7% до 31,7%, а китайского юаня — в пять раз, с 2,8% до 14,2%.