Сбалансированный риск: Центробанк России снизил ключевую ставку до 7% годовых

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7% годовых — и уменьшил прогноз по инфляции в 2019 году с 4,2—4,7% до 4—4,5%. При этом регулятор предупредил о замедлении мировой экономики и слабой динамике инвестиционной активности. Впрочем, экономисты отмечают, что решение ЦБ соответствует глобальному тренду — уменьшение ставки минимизирует риски рецессии.

В пятницу, 6 сентября, совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7% годовых.

Таким образом, в этом году российский регулятор уже в третий раз уменьшил ставку.

В официальном комментарии ЦБ разъясняется, что темпы роста российской экономики остаются ниже прогнозов при сохранении высоких инфляционных ожиданий. Такая ситуация повлияла на пересмотр темпов роста потребительских цен.

«Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учётом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2—4,7% до 4—4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%», — отмечается в пресс-релизе ЦБ.

По данным Центробанка, годовая инфляция по итогам августа снизилась до 4,3% после 4,5% в июле. Темпы роста экономики, которые, как подчёркивают в ЦБ, пока находятся ниже прогноза, объясняются «слабой динамикой инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов».

«C учётом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1—1,5% до 0,8—1,3%. В 2020—2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учётом ожидаемого замедления роста мировой экономики. Ускорение экономического роста до 2—3% к 2022 году возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов», — считают в ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 25 октября.

«Поддержка внутреннего спроса и кредита»

Ранее Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России на 2019 год до 3,8%, в 2020 году этот показатель ожидается на уровне 3%.

Эксперты связывают снижение инфляции с сезонным фактором. В разговоре c RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова пояснила, что за последние две недели в России зафиксирована дефляция, то есть снижение цен.

«Сейчас в разгаре сезон плодово-овощной продукции, за счёт чего у нас сокращаются показатели продовольственной инфляции, а они, в свою очередь, влияют на общероссийскую инфляцию. Такая ситуация в России наблюдается из года в год», — рассказала эксперт.

По последним данным Росстата, за август дефляция составила 0,2% — впервые с 2017 года.

«Изменение ставки оказывает влияние на экономику с определённой задержкой от нескольких месяцев до полутора лет. Все эти меры направлены на поддержание внутреннего спроса и внутреннего кредита. Но это небыстрый процесс», — прокомментировал RT решение ЦБ директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов.

Опрошенные эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ключевой ставки. Анна Бодрова предположила, что следующее решение по понижению на 0,25 процентного пункта может быть принято в начале 2020 года. В свою очередь, Кирилл Тремасов считает, что уже в этом году ставка будет уменьшена до 6,75%, а в I квартале 2020 года — до 6,5% годовых.

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«Во время торговой войны США и Китая, которая ухудшает ситуацию на мировом рынке, и высокой закредитованности россиян при низких реальных доходах, необходимо активизировать российскую экономику и погасить кредитное давление на заёмщиков. Кроме того, необходимо выполнить поручения президента, который сделал упор на снижении ипотечной ставки до 8%, а на Дальнем Востоке — до 2%. Поэтому ещё одно снижение ключевой ставки может произойти до конца года — до 6,5% или 6,75%», — предположил в разговоре с RT заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин.

В тренде

Действия российского ЦБ соответствуют общемировому тренду среди центральных банков. Летом ставки снижали регуляторы Бразилии, Индии и других развивающихся стран. На уменьшение процентной ставки решился и американский Федрезерв. Топ-менеджмент Европейского центрального банка не исключил возможного снижения ставки в будущем.

Такие процессы Кирилл Тремасов связывает со слабостью мировой экономики и курсом регуляторов на подавление инфляционных процессов.

Ранее МВФ снизил прогноз роста глобального ВВП в 2019 году с 3,3% до 3,2%, а в 2020 году — с 3,6% до 3,5%. Минэкономразвития России в своём макроэкономическом прогнозе допустило сокращение мирового экономического роста ниже 3% впервые за десять лет.