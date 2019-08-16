Прививка против санкций: почему Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия продолжает планомерно снижать свои вложения в американские облигации. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США. Так, в июне объём инвестиций составил $10,848 млрд, тогда как ещё в мае эта цифра составляла $12,024 млрд. При этом активно избавляться от госбумаг Соединённых Штатов РФ начала с весны 2018 года. Эксперты считают, что действия России в этом ключе трактуются как стремление обезопасить себя от санкционных рисков и переориентироваться на другие нацвалюты.

Взяли другой курс

Российские вложения в госдолг США продолжают демонстрируют планомерное сокращение. Так, в июне нынешнего года объём инвестиций в американские облигации со стороны РФ составил $10,848 млрд. Из этой суммы $5,296 млрд приходятся на долгосрочные бумаги, а $5,552 млрд — на краткосрочные. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов Соединённых Штатов.

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Для сравнения, в мае 2019 года российские вложения составили $12,024 млрд. А в октябре 2010 года российское владение американским госдолгом исчислялось $176,3 млрд. При этом наиболее активно избавляться от ценных бумаг США Россия стала с весны 2018 года — к лету она сократила объём своих инвестиций практически на $80 млрд — с $96 млрд до около $14,9 млрд. И теперь российский капитал не входит даже в тридцатку стран, являющихся крупными держателями госбумаг Соединённых Штатов.

Экономиста, преподавателя РАНХиГС при президенте России Владислава Гинько, объяснил такую тенденцию предусмотрительностью Центробанка РФ. Ведь основная доля вложений принадлежит именно ему (остальная часть распределена между коммерческими банками и частными инвесторами).

Гинько отметил, что таким образом ЦБ защищает свои капиталы в условиях неопределённости процентной ставки Федеральной резервной системы Соединённых Штатов.

«Ведь все держатели долговых бумаг США могут столкнуться с тем, что по ним не будет вообще никакого дохода. Получается, что ты вкладываешь $100, а забираешь в итоге через год $98. Поэтому политика нашего Центрального банка очень своевременная», — заметил RT Владислав Гинько.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее такж объясняла тенденцию к сокращению вложений диверсификацией и вопросом надёжности хранения.

«Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», — заявляла она.

Угроза санкций

При этом именно геополитические риски, как полагает Владислав Гинько, играют наибольшую роль при принятии решений об инвестициях в госдолг США.

«Раньше и у России были большие вложения в госдолг. Но потом РФ начала беспокоиться о том, что сумма может быть заморожена и не возвращена ей, если будут введены более жёсткие санкции со стороны Вашингтона. Мы их всегда считали незаконными, они незаконны даже с точки зрения американской правовой системы. Соответственно, мы понимаем, что глобальные риски растут, поэтому мы видим, что Россия в настоящий момент является одним из лидеров по запасам золота», — уточнил собеседник RT.

Помимо этого, он указал на вызывающие политические действия американцев, которые расшатывают финансовую стабильность, в том числе и свою.

«Экономический иммунитет США так ослаб, что они обычный насморк начинают лечить тяжёлыми антибиотиками. Антибиотики здесь — это резкое снижение процентной ставки. Ситуация критическая в экономической сфере», — резюмировал Гинько.

Здание Федеральной резервной системы (ФРС) США в Вашингтоне

Reuters

© Brendan McDermid

В ожидании колебаний

В свою очередь руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников отметил, что в ЦБ могут ждать повышения доходности облигаций, чтобы потом их купить.

«Центробанк уверенно действует по рынку: выгодно — продали, выгодно — купили. Начнут повышаться доходности (а при повышении доходности рыночная цена снижается), можно будет прикупить, а потом ждать следующего колебания. А вообще ситуация достаточно нервозная в силу того, что последующие действия Федеральной резервной системы остаются в зоне неопределённости... Многие считают, что неопределённость на рынках, последствия торговой войны с Китаем — это признаки приближения нового глобального спада», — заявил RT Масленников.

В связи с этим он согласен с Гинько по поводу целесообразности действий ЦБ по диверсификации его капитала.

«Мы покупаем золото, так как считаем, что это некий безопасный актив в случае наступления «судного финансового дня». И это предположение в общем справедливо, хотя колебание цен на золото тоже достаточно высоко», — сказал экономист.

Кроме того, Масленников указал, что Россия также имеет расчёты в китайских юанях, евро, йенах, фунтах и резервных валютах второго эшелона.

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«Потому что эти валюты присутствуют в структуре международного торгового платёжного оборота и востребованы для наших экспортёров и импортёров, которые ведут расчёты в этих валютах», — подытожил собеседник RT.

Бьёт рекорд

Между тем государственный долг США находится на рекордном для себя уровне, превышая отметку $22 трлн. При этом обещания президента Дональда Трампа снизить его пока не увенчались успехом. Более того, госдолг продолжает увеличиваться.

По итогам 2017 года его размер превысил 100% от ВВП, и Международный валютный фонд прогнозирует, что к 2023-му этот показатель может вырасти до 117% от ВВП. Параллельно нарастает и бюджетный дефицит. Так, по итогам 2018 года он составил 3,8% ВВП, хотя ещё в 2017-м значился на уровне 3,5% ВВП. Только за первые девять месяцев текущего финансового года дефицит американского бюджета составил $746 млрд.

В связи с этим, отмечают эксперты, повышение потолка госдолга — единственная возможность США избежать дефолта.