Эксперт прокомментировал сообщения о риске дефолта в США

Бывший министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в беседе с URA.RU прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.

«Не считаю, что в ближайшие годы вероятность дефолта в США может стать хоть сколько-нибудь высокой. Уровень госдолга у них не слишком высок по отношению к ВВП, так что можно спать спокойно и не беспокоиться», — заявил он.

По мнению Нечаева, крах американской экономике точно не грозит, а допечатать доллары в нужном количестве Соединённые Штаты всегда смогут.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с «Известиями» сказал, что у Белого дома и Федеральной резервной системы остались инструменты, в том числе экстренное увеличение объёмов заимствования и бюджетное маневрирование.

Кроме того, есть мнение, что страны — участницы госдолга США вновь поддержат американскую экономику, чтобы избежать глубокого мирового финансового кризиса, отметил Деев.

«По итогам 2018 года дефицит бюджета США составил около $800 млрд, а госдолг вырос до $22 трлн — это без малого годовое значение ВВП. Сейчас, когда мировая экономика замедляется, в течение текущего года чаще стали слышны прогнозы скорого наступления рецессии не только в США», — заявил он.

По словам Деева, сейчас самый неподходящий момент для владения такими огромными долговыми обязательствами, как бы ни была сильна экономика.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT доклад американского Центра двухпартийной политики.