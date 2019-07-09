Политолог прокомментировал информацию о риске дефолта в США

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Кирилл Горшенин
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.
Политолог прокомментировал информацию о риске дефолта в США
  • ©imagebroker/Christian Reister
  • globallookpress.com

«Речь идёт не о дефолте, а о технической стороне дела, которая заключается в том, что правительство США имеет возможность заимствовать деньги в определённых пределах, которые устанавливает конгресс своим законом. Предполагалось, что тот потолок расходов госдолга, который конгресс установил весной этого года, должен был закончиться к ноябрю, но сейчас стало известно о том, что это немного раньше произойдёт», — объясняет эксперт.

Политолог отмечает, что при администрации Трампа США резко сократили налоги, из-за чего уменьшились поступления в бюджет, а расходы остались на прежнем уровне.

«Отсюда более быстрое исчерпание потолка государственного долга. Это было ожидаемо», — добавил Рогулёв.

Ранее американский Центр двухпартийной политики выпустил доклад, в котором говорилось, что США могут столкнуться с дефолтом в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений.

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