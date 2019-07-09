Эксперты заявили о риске дефолта в США в сентябре
Как отмечают авторы доклада, администрация американского президента должна в ближайшее время активизировать переговоры с конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.
«Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает», — подчеркнул представителя центра Шай Акабас.
В мае глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил конгресс о достижении лимита на государственный долг к концу лета.