Эксперты заявили о риске дефолта в США в сентябре

Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений. Об этом говорится в докладе Центра двухпартийной политики.

Как отмечают авторы доклада, администрация американского президента должна в ближайшее время активизировать переговоры с конгрессом для последующего повышения потолка госдолга. «Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает», — подчеркнул представителя центра Шай Акабас. В мае глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил конгресс о достижении лимита на государственный долг к концу лета.