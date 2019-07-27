«Балансирует на грани»: почему Трамп не смог выполнить свои обещания по сокращению госдолга США

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, согласно которому срок вступления в силу ограничений по размеру государственного долга Соединённых Штатов можт быть сдвинуты на два года. Документ, который ещё должен получить одобрение сената, разрешает правительству прибегать к новым займам вплоть до середины 2021 года. Ранее главе Белого дома удалось заключить сделку с лидерами демократов в конгрессе, которые до этого выступали против наращивания госдолга. В ходе предыдущей президентской кампании Трамп обещал сократить объёмы внешних заимствований Соединённых Штатов, однако при нём этот показатель достиг рекордных $22 трлн. По мнению экспертов, рост долгового бремени Вашингтона чреват новым финансовым кризисом. Однако накануне очередных выборов американский истеблишмент не хочет ставить на повестку дня бюджетные проблемы, отмечают политологи.

Срок, когда должны вступить в силу ограничения по размеру государственного долга США, может быть сдвинут ещё на два года. Соответствующий законопроект одобрила палата представителей Соединённых Штатов. Инициативу поддержали 284 конгрессмена, против высказались 149. Документ, позволяющий Белому дому неограниченно наращивать объёмы федеральных займов до конца июля 2021 года, теперь должен рассмотреть сенат.

Поддержка решения об очередном повышении потолка госдолга стала результатом сделки, которую заключили президент США и лидеры демократов в конгрессе. Об этом Дональд Трамп сообщил ранее в своём Twitter.

«Я рад объявить, что с лидером (республиканского) большинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером (демократического) меньшинства в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером (республиканского) меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти было достигнуто соглашение по двухлетнему бюджету и потолку госдолга», — написал американский лидер.

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Как сообщается, этот компромисс позволит властям США привлечь новые государственные займы, преодолев уже достигнутый лимит в $22 трлн, а также избежать риска сокращения финансирования оборонного и других ведомств и федерального дефолта.

О том, что потолок допустимого госдолга будет достигнут в середине года, ещё в мае предупреждал глава Минфина США Стивен Мнучин.

«У меня нет точной даты, но я бы сказал, что это (произойдёт. — RT) в конце лета», — сказал министр, призвав конгресс поднять потолок госдолга «как можно скорее».

По словам экспертов, решение палаты представителей направлено не только на рефинансирование существующей задолженности, но и на увеличение объёмов госдолга.

«Выплаты по госдолгу — крупная расходная статья американского федерального бюджета. Наращивать долг опасно, от этого зависят репутация и прочность американской валюты. Если доверие к доллару будет подорвано, это грозит большими потрясениями для мировой экономики. Но в конечном счёте это может случиться, потому что бесконечно наращивать долг нельзя. Есть глубинные процессы, которые способны в какой-то момент спровоцировать обвал», — пояснил в комментарии RT профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Александр Бельчук.

Невыполненные обещания

В ходе президентской кампании 2016 года Дональд Трамп обещал за восемь лет решить проблему постоянно растущего внешнего долга США. Однако экономисты скептически оценивали такие прогнозы, ведь уже на тот момент размер займа достигал $19 трлн. Для сравнения: суммарные годовые расходы федерального бюджета США составляют около $4 трлн. При этом Трамп обещал не только избавить страну от колоссального долгового бремени, но и снизить налоги, что неизбежно сократило бы поступления в бюджет уже в краткосрочной перспективе.

В результате за первые годы президентства Трампа госдолг не только не сократился, но и вырос более чем на $2 трлн. Такую статистику в начале года привёл телеканал CNN со ссылкой на данные американского Минфина. По итогам 2017 года размер госдолга превысил 100% от ВВП, и Международный валютный фонд прогнозирует, что к 2023-му этот показатель может вырасти до 117% от ВВП.

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Одновременно нарастает и бюджетный дефицит: по итогам 2018 года он составил 3,8% ВВП, хотя ещё в 2017-м находился на уровне 3,5% ВВП. Только за первые девять месяцев текущего финансового года дефицит американского бюджета составил $746 млрд.

В сложившихся условиях повышение потолка госдолга — единственная возможность США избежать дефолта, отмечают эксперты.

В начале июля американский Центр двухпартийной политики опубликовал доклад, в котором говорилось о реальном риске первого за четыре десятилетия дефолта. Как утверждают авторы документа, уже в сентябре Соединённые Штаты не смогли бы обслуживать текущий долг без привлечения дополнительных займов. Эксперты центра также отмечают, что одной из главных проблем американской экономики стало сокращение налоговых поступлений в бюджет.

Хотя руководство фракций Демократической партии в палате представителей и конгрессе согласилось пойти на сделку с Белым домом и повысить потолок госдолга, ранее со стороны демократов звучала резкая критика в адрес этой политики. Так, в феврале группа конгрессменов-демократов опубликовала заявление, в котором законодатели раскритиковали действия Трампа в финансовой сфере. Политики считают, что если ситуация не изменится, то к 2025 году расходы на обслуживание госдолга превысят траты на оборону. Демократы опасаются, что скоро выплаты по старым долгам будут производиться в ущерб инвестициям в развитие государства.

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«Республиканская партия стала совершенно безответственной, и потому сейчас более, чем когда-либо, необходимо, чтобы финансовую ответственность взяли на себя демократы», — подчёркивалось в заявлении.

Авторы документа также напомнили, что ещё в период президентства Барака Обамы республиканцы предупреждали об уязвимом финансовом положении страны.

«Однако это, по всей видимости, стало неважно, когда в 2017 году республиканцы приняли непродуманный закон о налогообложении, который, по заявлению бюджетного управления конгресса, за десять лет увеличит дефицит бюджета приблизительно на $1,9 трлн с учётом процентов», — подчёркивают демократы.

Впрочем, эксперты такой подход считают некорректным, ведь в 1979 году повысить лимит госдолга требовала администрация президента-демократа Джимми Картера, а республиканцы, напротив, отказались пойти навстречу Белому дому. Это привело к задержке выплат по внешним займам — произошёл технический дефолт.

«Растут риски рецессии»

О нарастании негативных тенденций в национальной экономике ещё год назад предупреждал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Выступая на слушаниях в конгрессе в июле 2018 года, он сообщил, что рост госдолга США опережает темпы роста экономики.

При этом администрация Дональда Трампа не только наращивает заимствования при сокращении налоговых поступлений, но ещё и разрывает внешнеторговые связи Вашингтона. Так, на экономику крайне негативно влияет торговая война с Китаем: по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, ущерб для каждого рядового американца от майского повышения пошлин на китайскую продукцию составит $831.

Кроме того, именно Трамп вывел Соединённые Штаты из переговоров о Транстихоокеанском партнёрстве, а также настоял на пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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По мнению экспертов, убытки, которые США несут в краткосрочной перспективе вследствие резкого пересмотра торговых связей, также приводят к разрастанию госдолга.

«Возмещение убытков от пересмотра или разрыва экономических связей происходит за счёт федеральных средств, и это, в свою очередь, заставляет Вашингтон снова прибегать к внешним заимствованиям. А на фоне бескомпромиссной политики Трампа, Соединённые Штаты уже выглядят не столь надёжными заёмщиками, как прежде», — считает Александр Бельчук.

По его мнению, главные причины разрастания госдолга лежат не столько в экономической, сколько в политической плоскости.

«Вашингтон ведёт активную внешнюю политику, которая требует вложений, отсюда и ежегодное наращивание оборонных расходов. Для серьёзных перемен нужна трансформация политического курса США», — полагает Бельчук.

Как отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в преддверии очередных президентских выборов ни демократы, ни республиканцы не хотят ставить на повестку дня бюджетные проблемы.