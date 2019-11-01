«Стоит ожидать серьёзной дискуссии»: какие вопросы будут обсуждаться на саммите глав правительств ШОС

В пятницу, 1 ноября, в столице Узбекистана открывается двухдневный саммит глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Традиционно на этом форуме обсуждаются перспективы экономического взаимодействия стран — членов организации. Пресс-служба российского правительства сообщала, что в рамках саммита ожидается подписание новой «Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества». При этом эксперты не исключают, что на многосторонней встрече могут быть подняты и вопросы безопасности, тесно связанные с основной повесткой мероприятия. Аналитики полагают, что премьер-министры также обсудят перспективы использования посредничества России в разрешении ряда конфликтных ситуаций.

В Ташкенте 1 ноября открывается двухдневный саммит глав правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятие приедут премьеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индию вместо премьер-министра Нарендры Моди будет представлять министр обороны Раджнатх Сингх. Пакистан на встречах такого рода традиционно представляет высокопоставленный чиновник в ранге министра.

Как сообщил ранее журналистам генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, на саммит также приглашены премьеры стран, имеющих статус наблюдателя в ШОС: Афганистана, Белоруссии, Монголии и Ирана. Кроме того, многостороннюю встречу посетят главы Межбанковского объединения организации и её Делового совета.

«Заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС придаст важный импульс реализации многосторонних инициатив государств — членов ШОС, способствующих взаимовыгодному партнёрскому сотрудничеству в регионе, ускорению экономического роста, расширению связей в сферах транспорта и энергетики, промышленности, увеличению объёмов инвестиций, внедрению инноваций и обеспечению занятости населения, путём расширения соответствующей договорно-правовой базы», — так Норов описал повестку заседания.

Повестка дня

На заседании Совета глав правительств ШОС среди прочих выступит премьер-министр России Дмитрий Медведев. Также ожидается ряд двусторонних встреч с участием председателя российского правительства.

«По итогам заседания планируется принять совместное коммюнике, новую редакцию «Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества», другие документы и решения», — сообщали в пресс-службе правительсва РФ.

В первую очередь главы правительств будут обсуждать вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в транспортной отрасли, энергетике и сельском хозяйстве, а также в сфере высоких технологий, «в том числе в контексте председательства Российской Федерации в ШОС в 2019—2020 годах», отмечали в пресс-службе кабмина.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совместном фотографировании глав делегаций государств—членов ШОС

РИА Новости

© Александр Астафьев

Ранее Совет национальных координаторов стран Шанхайской организации сотрудничества согласовал проекты документов, которые должны утвердить главы правительств.

Генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепёхин отметил в беседе с RT, что встречи на уровне глав правительств и руководителей министерств в рамках ШОС — показатель активной работы организации, в частности, того, что принятые на уровне глав государств решения реализуются.

«Главы государств — это фактически субъекты, которые принимают решения. А главы правительств их исполняют на техническом уровне. Отмечу, что за решениями глав государств о чём-либо всегда следуют межправительственные решения, которые обладают большей конкретикой», — отмечает Лепёхин.

По его мнению, сейчас значение экономического сотрудничества в рамках ШОС растёт для всех её членов.

«Ключевой вопрос — это стратегические приоритеты экономического развития. Укрепление интеграции в масштабах Евразии, а именно ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и так далее», — подчеркнул Лепёхин.

«Универсальный характер»

Согласно данным, которые представили в преддверии саммита в МИД КНР, в 2018 году общий ВВП стран ШОС достиг $18 трлн. Это в 10 раз больше показателя 2001 года, когда была основана организация. Как отмечал ранее помощник министра коммерции Китая Ли Чэнган, влияние ШОС на мировую экономику, равно как и объёмы торговли между странами — членами организации неуклонно растёт.

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Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT отметил, что за 18 лет развития ШОС прошла путь от организации, которая ассоциировалась в первую очередь с безопасностью и борьбой с терроризмом и наркотрафиком, до универсального международного института, для которого важны и вопросы экономического развития.

«ШОС за время своего существования прошла несколько циклов. В какие-то периоды он больше внимания уделял безопасности, в другое же время, когда ситуация более или менее стабилизировалась, переключался на торгово-экономические взаимоотношения. Эта организация носит универсальный характер. Она берётся за любую тематику, которая позволяет государствам сотрудничать, — сказал Суздальцев. — Поэтому не совсем верно говорить о том, что ШОС занимается только вопросами безопасности. Сама по себе безопасность не нужна, если она не подкрепляется деньгами и экономическим развитием».

Схожей точки зрения придерживается и Владимир Лепёхин, который отметил, что для достижения реального прогресса в сближении по политическим вопросам, «хорошо бы иметь экономический базис».

Стоит заметить, что стратегическое взаимодействие стран ШОС традиционно обсуждается на встречах лидеров государств, последняя из которых прошла в июне в Бишкеке. Однако, по мнению эксперта, учитывая напряжённую геополитическую обстановку в мире, в Ташкенте, помимо экономических проектов, торговых взаимоотношений, финансов, инвестиций, долгосрочных логистических систем, премьер-министры будут обсуждать и политические проблемы. Среди них — обстановка в Сирии, отношения США и Ирана, а также саудовско-иранские противоречия.

«Стоит ожидать очень серьёзной и глубокой дискуссии, связанной с ситуацией в отношениях Китая и России с США, — полагает Суздальцев. — То, что происходит между Ираном и Саудовской Аравией, также будет в поле внимания. Правда, не в том аспекте, на котором это поднимается на уровне глав государств. Но обсуждение, безусловно, состоится».

«Особые надежды»

Помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун в преддверии визита в Ташкент премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна заявил, что в условиях международной нестабильности многие страны «возлагают особые надежды» на ШОС.

По мнению Андрея Суздальцева, значительную часть экономической повестки форума могут составить именно «предложения китайской стороны» в рамках глобального проекта «Один пояс, один путь».

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов

РИА Новости

© Табылды Кадырбеков

Стоит отметить, что 20 октября генсек ШОС Владимир Норов, выступая на Сяншаньском форуме безопасности в Китае, заявил, что урегулирование конфликта в Афганистане является одним из приоритетов работы организации.

Обстановка в Афганистане весьма активно обсуждалась и на саммите глав государств — членов ШОС в Бишкеке.

По мнению Владимира Лепёхина, стоит ожидать что в Ташкенте будет поднята и проблема борьбы с наркотрафиком, ведь этот вопрос имеет прямое отношение к Афганистану и требует усилий не только с афганской стороны, но и со стороны ШОС.

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Ещё одно проблемное направление — отношения между Индией и Пакистаном. После того, как в 2017 году эти страны вошли в ШОС, значимость организации, которая стала охватывать почти половину населения земли — 3 млрд человек, выросла. Однако «в нагрузку» ШОС досталось и традиционное индо-пакистанское противостояние.

В феврале-марте 2019-го приграничный конфликт между двумя соседями перешёл в острую фазу со взаимными обстрелами и авиаударами. В августе индийский парламент принял решение упразднить автономный статус спорного штата Джамму и Кашмир, что привело к понижению уровня дипотношений между Нью-Дели и Исламабадом. В сентябре пакистанская сторона отказалась участвовать в одном из мероприятий под эгидой ШОС, проходившем в Индии и посвящённом военной медицине.

1 октября с призывом к России выступить в качестве посредника между Индией и Пакистаном по кашмирскому вопросу выступил глава управляемой Пакистаном части Кашмира Масуд Хан. По его словам, Москва могла бы использовать свои тесные связи с Индией для достижения этой цели.

По мнению Андрея Суздальцева, позитивный миротворческий опыт России в Сирии может быть востребован и в рамках ШОС.

«Этот саммит, в том числе, будет касаться миротворческой деятельности России, её международного арбитража и снижения конфликтности как на Ближнем Востоке, так и Евразии в целом», — считает политолог.

В свою очередь, Владимир Лепёхин отметил, что решать проблемы Центральной Азии и прилегающих стран можно лишь сообща, для чего и существует ШОС.

«В рамках ШОС правительства государств — членов имеют все возможности, чтобы коллективно решать существующие проблемы, которых в регионе достаточно (взять тот же наркотрафик). И естественно, что каждая отдельно взятая страна самостоятельно её решить не может. Здесь нужен коллективный подход», — резюмировал эксперт.