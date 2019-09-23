Альтернативный подход: как Россия и Китай могут повлиять на мирное урегулирование в Афганистане

После того, как президент США Дональд Трамп приостановил переговоры с движением «Талибан»*, делегации талибов побывали с визитами в России, Иране и Китае. В свою очередь, экс-президент Афганистана Хамид Карзай отметил, что на фоне действий Вашингтона Москва и Пекин могут начать играть более активную роль в мирном процессе. При этом опрошенные RT эксперты считают, что РФ и КНР могут предложить американцами и талибам снова вернуться за стол переговоров, чтобы осуществить вывод войск Соединенных Штатов из республики. В случае же отказа Вашингтона они могут выдвинуть свои варианты мирного урегулирования. На фоне нестабильного поведения Америки роль России и Китая в регионе лишь возрастает, считают аналитики.

Делегация движения «Талибан»* 22 сентября прибыла из Афганистана в Китай. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Сухейла Шахина, представителя афганских талибов в Катаре. Девять членов миссии в рамках визита пообщались с Дэн Сицзюнем, специальным представителем Китая по Афганистану. Одним из главных тем для обсуждения стали переговоры движения с Соединёнными Штатами.

«Китайский спецпредставитель заявил, что соглашение между США и «Талибаном» является подходящей рамочной договорённостью для мирного разрешения афганского вопроса, и Китай его поддерживает», — цитирует Deutsche Welle Сухейла Шахина.

Китайский интерес

Пекин, как отмечают эксперты, давно проявляет особую активность на афганском направлении. Одна из его задач — присоединение Афганистана к масштабным проектам в рамках трансконтинентальной китайской инициативы «Один пояс — один путь».

8 сентября в Исламабаде состоялась встреча министров иностранных дел трёх стран. Обсуждались внутриафганские переговоры между официальным Кабулом и талибами.

Как информирует китайское новостное агентство «Синьхуа», стороны также коснулись темы подключения Афганистана к проекту Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) и строительства магистрали, соединяющей Кабул и Пешавар с «международными партнёрами».

Однако существует и немаловажный аспект, связанный с вопросами региональной безопасности. В ИРА находят убежище террористы из китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района. На этом направлении интересы КНР совпадают с российскими.

«Для России и Китая прежде всего важна стабильность в Афганистане», — отметил в интервью RT директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев. По словам политолога, и Москва, и Пекин заинтересованы в ликвидации террористического подполья в этой стране, «чтобы там не было базы для террористических движений».

Прерванный диалог

Визит представителей «Талибана» в Пекин состоялся через две недели после того, как Дональд Трамп заявил о прекращении диалога с афганскими талибами, который представители радикальной группировки и Соединённых Штатов вели в течение года.

7 сентября лидер США сообщил, что отменил запланированные на следующий день контакты с руководством «Талибана» и официальными властями Афганистана. Он подчеркнул, что движение незадолго до этого осуществило в Кабуле теракт, жертвами которого стали 12 человек, включая одного американского военнослужащего. Через два дня Трамп заявил, что переговоры с талибами «мертвы».

Американские войска в Афганистане

Reuters

© Goran Tomasevic

В свою очередь, представители «Талибана» после остановки переговорного процесса с американской стороны развили серьёзную дипломатическую активность на других направлениях.

13 сентября делегация повстанческого движения посетила Москву и встретилась со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. 16 сентября другая миссия талибов побывала в Иране. По информации от афганской стороны, обсуждался мирный процесс, а также политическое и экономическое сотрудничество двух стран.

В тот же день Сухейл Шахин в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что «Талибан» по-прежнему привержен договорённостям с США, но хочет, чтобы и Вашингтон придерживался своих обязательств, иначе вся ответственность за продолжение войны в Афганистане будет лежать на американцах.

Позже в разговоре с японской телекомпанией NHK Шахин отметил, что перед тем как Трамп отказался от переговоров, США и талибам оставалось лишь поставить свои подписи под мирным соглашением. В церемонии должны были принять участие и представители других стран, включая Россию и Китай.

Трёхсторонний консенсус

Как отмечают эксперты, несмотря на серьёзные разногласия с Вашингтоном по ряду других вопросов, Москва и Пекин традиционно поддерживали процесс диалога между афганскими талибами и властями Соединённых Штатов.

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25 апреля по итогам встречи в российской столице спецпредставители РФ, США и Китая по ИРА приняли совместное заявление, где говорилось о достижении «трёхстороннего консенсуса» по афганской проблематике. В общем документе заявлялось о приверженности мирному процессу в стране и стремлении к «упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части всеобъемлющего мирного процесса».

Следующая встреча участников трёхстороннего формата прошла 10-11 июля в Пекине. Тогда к переговорам представителей России, Штатов и КНР присоединился Пакистан.

12 сентября, комментируя решение администрации Дональда Трампа прервать диалог с афганскими талибами, официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала стороны «как можно скорее возобновить переговоры с целью согласования и подписания соглашения о мире».

В свою очередь, 16 сентября в интервью Anadolu Замир Кабулов подчеркнул, что затягивание процесса уже привело к эскалации насилия в Афганистане.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции

РИА Новости

© Владимир Песня

«Согласно известному выражению, «когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки», затягивание паузы в переговорном процессе, к сожалению, ведёт к эскалации боевых действий. Уже сейчас мы наблюдаем наращивание вооруженной активности как со стороны проправительственных сил, так и со стороны вооруженной оппозиции», — подчеркнул спецпредставитель президента России.

При этом российский дипломат предположил, что, остановив переговоры, Соединённые Штаты пытаются добиться уступок от талибов, но отметил, что «вряд ли ударом с плеча американцы смогут выторговать себе дополнительные преференции».

Как отметил в беседе с RT директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, благожелательная позиция российской и китайской дипломатии в отношении мирных инициатив Вашингтона объясняется тем, что Москва и Пекин заинтересованы в выводе американских войск из этой страны.

«Страны пришли к выводу, что присутствие США в Афганистане является одной из причин продолжения кризиса, — отмечает политолог. — И Россия, и Китай могли бы поспособствовать тому, чтобы Соединённые Штаты и талибы снова сели за стол переговоров».

Важные игроки

В четверг, 19 сентября, бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Москва и Пекин могут сыграть положительную роль в возобновлении мирного процесса.

«Если США не возобновят переговоры, то Россия и Китай должны подтолкнуть талибов к прямым переговорам с народом Афганистана», — цитирует бывшего афганского лидера портал afghanistan.ru

По словам Омара Нессара, во многом именно из-за активной позиции и дипломатической активности Москвы и Пекина на афганском направлении Вашингтон был вынужден начать переговоры со своими прежде непримиримыми противниками — талибами.

«То, что все региональные страны объединяются в решении афганского вопроса, заставило США менять свою позицию, — заявил политолог. — Это во многом ускорило мирный процесс. После заморозки переговорного процесса со стороны американцев талибы, видимо, снова решили прибегнуть к методу давления на Соединённые Штаты. И если Америка не возобновит мирный процесс, то страны региона смогут самостоятельно выработать общий подход к решению этой проблемы».

Как отмечает директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев, Россия и Китай являются достаточно важными игроками в афганском мирном процессе. Талибы же стремятся продемонстрировать, что превратились в международно признанную политическую силу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) на втором заседании Московского формата консультаций по Афганистану

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Задача талибов очень простая — пересидеть американское военное присутствие. Поскольку чем дальше, тем больше становится понятно, что американцы не могут вечно находиться в Афганистане, тратить огромные ресурсы без каких-то видимых позитивных результатов», — считает политолог.

В свою очередь, президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев отмечает, что визиты талибов в Россию, Иран и Китай — доказательство ослабления позиций американцев в регионе.

«Завершилось то время, когда США везде могли насаждать свои правила, — заявил RT Санакоев. — В этом плане очень симптоматично, что «Талибан» пытается выстроить отношения с ближайшими соседями, а не с теми, кто из-за океана ведёт свою двойную игру».

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003