Кабулов принял делегацию «Талибана» в Москве
- РИА Новости
«С российской стороны была подчёркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов… «Талибан», в свою очередь, подтвердил готовность к продолжению диалога с Вашингтоном», — сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.