Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами Талибана

Президент США Дональд Трамп отменил встречи с лидерами радикального движения «Талибан»* и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за прогремевшего в Кабуле взрыва.

«Я немедленно отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — сообщил он в Twitter.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

По данным Трампа, ответственность за взрыв в столице Афганистана, в результате которого погиб американский солдат и 11 человек получили ранения, взяли на себя талибы.

Американский лидер также уточнил, что тайные встречи должны были состояться в воскресенье, 8 сентября в США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.