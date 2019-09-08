Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами Талибана
- Reuters
«Я немедленно отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — сообщил он в Twitter.
....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019
По данным Трампа, ответственность за взрыв в столице Афганистана, в результате которого погиб американский солдат и 11 человек получили ранения, взяли на себя талибы.
Американский лидер также уточнил, что тайные встречи должны были состояться в воскресенье, 8 сентября в США.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.