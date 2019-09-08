Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами Талибана

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп отменил встречи с лидерами радикального движения «Талибан»* и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за прогремевшего в Кабуле взрыва.
Трамп отменил встречи с президентом Афганистана и лидерами Талибана
  • Reuters

«Я немедленно отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — сообщил он в Twitter.

По данным Трампа, ответственность за взрыв в столице Афганистана, в результате которого погиб американский солдат и 11 человек получили ранения, взяли на себя талибы.

Американский лидер также уточнил, что тайные встречи должны были состояться в воскресенье, 8 сентября в США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить