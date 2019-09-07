Президент Афганистана отложил поездку в США

Президент Афганистана Ашфар Гани Ахмадзай отложил запланированную ранее поездку в США по неуточнённым причинам.

Как сообщает Associated Press, афганский лидер должен был в США обсудить переговоры американских властей с радикальным движением «Талибан»*.

Отмечается, что ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад вернулся в Катар для переговоров с представителями «Талибана».

Ранее договорённость о начале вывода американских войск, по словам Халилзада, требовала лишь одобрения президента США Дональда Трампа.

Уточняется, что после заявления американского спецпредставителя, талибы совершил два теракта в Кабуле, жертвой одного из них стал гражданин США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.