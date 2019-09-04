Небензя рассказал о переговорах с США по Афганистану

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о консультациях России и США по ситуации в Афганистане.

«Совет Безопасности активно обсуждает ситуацию в Афганистане», — цитирует ТАСС Небензю.

Он отметил, что одной из тем обсуждения будут переговоры США с представителями движения «Талибан»*.

«Россия проводила с США консультации по Афганистану, которые, как представляется, были весьма откровенными и продуктивными», — добавил дипломат.

Он также отметил, что стороны заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после подписания соглашения с радикальным движением «Талибан»* в Афганистане останутся 8,6 тыс. американских военнослужащих.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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