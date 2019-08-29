Трамп заявил о намерении оставить в Афганистане 8600 военных США

Президент США Дональд Трамп заявил, что после подписания соглашения с радикальным движением «Талибан»* в Афганистане останутся 8,6 тыс. американских военнослужащих.

Об этом он сказал в интервью Fox News Radio.

«Мы сокращаем своё присутствие до 8,6 тыс. (военнослужащих. — RT), а затем мы определимся с тем, что произойдёт дальше», — сказал Трамп.

Ранее официальный представитель «Талибана» заявил, что переговоры между американскими властями и руководством талибов вошли в заключительную стадию.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.