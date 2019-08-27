В «Талибане» заявили о заключительной стадии переговоров с США

Короткая ссылка
Официальный представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что переговоры между американскими властями и руководством талибов вошли в заключительную стадию.
В «Талибане» заявили о заключительной стадии переговоров с США
  • Reuters

Об этом он сказал в эфире телеканала Al Jazeera.

«Переговорный процесс с Вашингтоном в Дохе вошёл в заключительную стадию. Идёт подготовка к заключению в скором времени соглашения», — цитирует его ТАСС.

По его словам, договорённость по переходному периоду будет достигнута путём межафганского диалога после заключения соглашения с Вашингтоном.

Представитель движения добавил, что талибы обеспечат безопасные коридоры для ухода иностранных сил из Афганистана.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как США заключат соглашение с «Талибаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить