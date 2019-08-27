В «Талибане» заявили о заключительной стадии переговоров с США

Официальный представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что переговоры между американскими властями и руководством талибов вошли в заключительную стадию.

Об этом он сказал в эфире телеканала Al Jazeera.

«Переговорный процесс с Вашингтоном в Дохе вошёл в заключительную стадию. Идёт подготовка к заключению в скором времени соглашения», — цитирует его ТАСС.

По его словам, договорённость по переходному периоду будет достигнута путём межафганского диалога после заключения соглашения с Вашингтоном.

Представитель движения добавил, что талибы обеспечат безопасные коридоры для ухода иностранных сил из Афганистана.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что межафганские переговоры начнутся после того, как США заключат соглашение с «Талибаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.