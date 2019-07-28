Спецпосланник США рассказал, когда пройдут межафганские переговоры

Межафганские переговоры начнутся после того, как США заключат соглашение с радикальным движением «Талибан»*. Об этом сообщил спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад.

«Много разговоров в Кабуле по поводу межафганских переговоров​​​. Хочу прояснить ситуацию: эти переговоры состоятся после того, как мы заключим наши собственные соглашения (с талибами. — RT)», — написал он в Twitter.

Вместе с тем, как сообщает агентство Pajhwok, талибы подчеркнули в своём заявлении, что межафганские переговоры начнутся только после того, как будет объявлено о выводе американских войск из Афганистана.

Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с талибами.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о планах США вывести из Афганистана более 7000 военнослужащих.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.