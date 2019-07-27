В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами

Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.

По словам министра, первые переговоры состоятся в одной из европейских столиц.

Он также сообщил о начале консультаций по формированию переговорной группы от Афганистана. В состав делегации должны войти 15 человек.

При этом, возможно, к участию в переговорах с талибами будут приглашены те, кто ранее присутствовал во время встреч в Дохе.

Ранее стало известно, что спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад посетит страну для переговоров с талибами с 22 июля по 1 августа.

В апреле премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла призвал Россию помочь в переговорах с «Талибаном»*.

В российском МИД, в свою очередь, заявили о необходимости упорядоченного и ответственного вывода иностранных войск из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.