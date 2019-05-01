Шестой раунд переговоров «Талибана» с США пройдёт в Катаре
- Reuters
- © Qatari Foreign Ministry/Handout
«Мы ожидаем, что встреча начнётся в ближайшие два часа, так как делегация США уже прибыла», — приводит его слова Reuters.
Как отмечается, очередной раунд переговоров проведёт специальный посланник США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад.
Делегация США намерена сосредоточиться на прекращении огня.
Ранее власти Афганистана призвали Россию помочь в переговорах с талибами.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.