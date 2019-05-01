Шестой раунд переговоров «Талибана» с США пройдёт в Катаре

Шестой раунд переговоров «Талибана»* с США начнётся в Катаре в среду, 1 мая. Об этом сообщил представитель движения Забиуллах Муджахид.

«Мы ожидаем, что встреча начнётся в ближайшие два часа, так как делегация США уже прибыла», — приводит его слова Reuters.

Как отмечается, очередной раунд переговоров проведёт специальный посланник США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад.

Делегация США намерена сосредоточиться на прекращении огня.

Ранее власти Афганистана призвали Россию помочь в переговорах с талибами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.