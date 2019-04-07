Премьер Афганистана призвал Россию помочь в переговорах с талибами

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Россия может использовать своё влияние для продвижения переговорного процесса между официальным Кабулом и боевиками радикального движения «Талибан»* в Афганистане. Об этом рассказал афганский премьер-министр Абдулла Абдулла.
Премьер Афганистана призвал Россию помочь в переговорах с талибами
  • Reuters

«Россия может использовать свое влияние, чтобы попросить «Талибан» сесть за стол переговоров с афганцами», — заявил он в разговоре с РИА Новости.

Абдулла отметил, что если обе стороны достигнут мира, то необходимость в иностранных войсках в стране отпадёт.

Ранее спецпредставители России, США и Китая провели встречу в Вашингтоне по урегулированию ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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