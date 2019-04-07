Премьер Афганистана призвал Россию помочь в переговорах с талибами
- Reuters
«Россия может использовать свое влияние, чтобы попросить «Талибан» сесть за стол переговоров с афганцами», — заявил он в разговоре с РИА Новости.
Абдулла отметил, что если обе стороны достигнут мира, то необходимость в иностранных войсках в стране отпадёт.
Ранее спецпредставители России, США и Китая провели встречу в Вашингтоне по урегулированию ситуации в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.