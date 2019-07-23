США возобновят переговоры с «Талибаном» в Дохе

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит переговоры в Дохе по афганскому урегулированию с представителями радикального движения «Талибан». Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

«Спецпредставитель по афганскому примирению Залмай Халилзад посетит Афганистан и Катар с 22 июля по 1 августа», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в Кабуле Халилзад проведёт консультации с афганскими властями по дальнейшим шагам в мирном процессе.

«В Дохе он возобновит переговоры с «Талибаном», — добавили в Госдепе.

Ранее делегация США и представители афганского движения «Талибан» по итогам переговоров в Катаре достигли соглашения почти по всем вопросам. Как уточняется, стороны пока окончательно не согласовали сроки вывода войск США из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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