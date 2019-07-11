США и «Талибан» достигли соглашения почти по всем вопросам переговоров

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Делегация США и представители афганского движения «Талибан»* по итогам переговоров в Катаре достигли соглашения почти по всем вопросам переговоров, заявил официальный представитель «Талибана» Сухейл Шахин.
США и «Талибан» достигли соглашения почти по всем вопросам переговоров
  • Reuters

«По всем вопросам, которые обсуждались на переговорах, удалось договориться, остаются один или два пункта, которые будут обсуждаться во время следующего раунда», — цитирует Шахина РИА Новости.

По его словам, стороны пока окончательно не согласовали сроки вывода войск США из Афганистана, но «зазор сузился».

Ожидается, что переговоры возобновятся после перерыва.

Ранее сообщалось, что седьмой раунд переговоров между «Талибаном» и США состоится 29 июня.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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