США и «Талибан» обсудят в Дохе вопросы созыва межафганского диалога

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Делегация США и представители афганского движения «Талибан»* в ходе встречи в Катаре обсудят, в частности, вопросы созыва межафганского диалога.
США и «Талибан» обсудят в Дохе вопросы созыва межафганского диалога
  • © Reuters

Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД Катара.

«Вчера, 1 мая, Катар принял новый раунд переговоров между США и «Талибаном», который стал продолжением двух предыдущих раундов», — уточняется в тексте.

Как передаёт РИА Новости, в ходе встречи 2 мая стороны обсудят четыре составляющие проекта соглашения, в том числе вопросы вывода американских войск из Афганистана и созыва межафганского диалога.

Отмечается, что Доха на переговорах выступает в качестве медиатора.

1 мая сообщалось, что в Катаре пройдут переговоры «Талибана» с США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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