США и «Талибан» обсудят в Дохе вопросы созыва межафганского диалога
- © Reuters
Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД Катара.
«Вчера, 1 мая, Катар принял новый раунд переговоров между США и «Талибаном», который стал продолжением двух предыдущих раундов», — уточняется в тексте.
Как передаёт РИА Новости, в ходе встречи 2 мая стороны обсудят четыре составляющие проекта соглашения, в том числе вопросы вывода американских войск из Афганистана и созыва межафганского диалога.
Отмечается, что Доха на переговорах выступает в качестве медиатора.
1 мая сообщалось, что в Катаре пройдут переговоры «Талибана» с США.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.