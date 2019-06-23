Новый раунд переговоров США с «Талибаном» начнётся 29 июня

Новый раунд переговоров между «Талибаном»* и США начнётся 29 июня, сообщил американский спецпосланник по Афганистану Залмай Халилзад.

«Мы начнём следующий раунд переговоров 29 июня. Исходя из моих недавних визитов в Афганистан и Катар, я верю, что все стороны хотят быстрого прогресса», — написал он в Twitter.

We'll start the next round of talks on Jun 29. Based on my recent visits to #Afghanistan and #Qatar, I believe all sides want rapid progress. #AfghanPeaceProcess — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 22 июня 2019 г.

Шестой раунд переговоров «Талибана» с США прошёл в начале мая в Катаре.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.