Новый раунд переговоров США с «Талибаном» начнётся 29 июня

Короткая ссылка
Новый раунд переговоров между «Талибаном»* и США начнётся 29 июня, сообщил американский спецпосланник по Афганистану Залмай Халилзад.

«Мы начнём следующий раунд переговоров 29 июня. Исходя из моих недавних визитов в Афганистан и Катар, я верю, что все стороны хотят быстрого прогресса», — написал он в Twitter.

Шестой раунд переговоров «Талибана» с США прошёл в начале мая в Катаре.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить