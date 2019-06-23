Новый раунд переговоров США с «Талибаном» начнётся 29 июня
«Мы начнём следующий раунд переговоров 29 июня. Исходя из моих недавних визитов в Афганистан и Катар, я верю, что все стороны хотят быстрого прогресса», — написал он в Twitter.
We'll start the next round of talks on Jun 29. Based on my recent visits to #Afghanistan and #Qatar, I believe all sides want rapid progress. #AfghanPeaceProcess— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 22 июня 2019 г.
Шестой раунд переговоров «Талибана» с США прошёл в начале мая в Катаре.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.