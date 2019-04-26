Россия, Китай и США призвали к упорядоченному выводу войск из Афганистана

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Россия, Китай и США призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана.
Россия, Китай и США призвали к упорядоченному выводу войск из Афганистана
  • © NATO / Sgt. Joe Parrish

Соответствующее решение принято по итогам трёхсторонних переговоров в Москве.

«Три стороны призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части всеобъемлющего мирного процесса», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что Россия, Китай и США по итогам трёхсторонних консультаций по Афганистану в Москве договорились расширить состав участников переговоров к следующей встрече.

Кроме того, стороны призывают талибов принять участие в переговорах о мире с афганской делегацией, включающей представителей Кабула.

Ранее посол России в Кабуле Александр Мантыцкий в беседе с RT оценил перспективы урегулирования ситуации в Афганистане.

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