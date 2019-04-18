Посол России оценил перспективы урегулирования ситуации в Афганистане

Посол России в Кабуле Александр Мантыцкий в беседе с RT рассказал, что ситуация в Афганистане по-прежнему устойчиво нестабильная. По его словам, в настоящее время сложно говорить о нормализации обстановки в стране.

«Всего несколько дней назад Движение талибов* объявило о начале очередной весенне-летней боевой кампании, в этом году — под названием «Аль-Фатх». Вслед за этим в различных районах страны вооружённой оппозицией были активизированы действия против афганских национальных сил безопасности», — сказал он.

При этом посол отметил активизацию усилий по продвижению мирного процесса в Афганистане.

«На сегодняшний день состоялось уже пять раундов переговоров между американской делегацией, возглавляемой спецпредставителем Госдепартамента США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом, и офисом Движения талибов в Дохе», — уточнил дипломат.

Мантыцкий добавил, что в настоящий момент наибольший прогресс достигнут только по первому из четырёх основных обсуждаемых аспектов — отказу талибов от поддержки террористических организаций на подконтрольной им территории.

Полную версию интервью читайте в материале RT.

* «Талибан» (Движение талибов) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.