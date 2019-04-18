«Россия нужна Афганистану»: посол РФ в Кабуле — о мирном урегулировании и просчётах миссии США

25 апреля в Москве состоится встреча представителей России, США и Китая по Афганистану. На переговорах обсудят урегулирование в исламской республике на фоне весеннего наступления талибов* на позиции правительственных сил. Посол РФ в Кабуле Александр Мантыцкий в эксклюзивном интервью RT рассказал, как продвигается межафганский диалог. По его словам, пока рано говорить о значительном прорыве. Дипломат отметил, что за 18 лет присутствия контингента США в стране американцам не удалось нормализовать ситуацию. Мантыцкий подчеркнул, что в Афганистане укрепляет позиции группировка «Исламское государство»**, а усилия по борьбе с производителями опиатов не дают значительных результатов.

«Ситуация устойчиво нестабильная»

— Александр Викентьевич, как сегодня можно коротко охарактеризовать ситуацию с безопасностью в Афганистане?

— Всего несколько дней назад Движение талибов (ДТ)* объявило о начале очередной весенне-летней боевой кампании, в этом году — под названием «Аль-Фатх». Вслед за этим в различных районах страны вооружённой оппозицией были активизированы действия против афганских национальных сил безопасности.

Армия и полиция сопротивляются напору противника, однако на таком фоне сложно говорить о нормализации обстановки в этой стране. Ситуация по-прежнему устойчиво нестабильная.

Посол Российской Федерации в Афганистане Александр Мантыцкий

© afghanistan.mid.ru

— Предложение о прямом диалоге между правительством ИРА и Движением талибов обсуждается давно, но мирного урегулирования в Афганистане не происходит, по-прежнему проливается кровь. Какие действия сейчас предпринимаются для нормализации обстановки в стране?

— Мы видим, что в последние месяцы усилия по продвижению мирного процесса в Афганистане заметно активизировались. На сегодняшний день состоялось уже пять раундов переговоров между американской делегацией, возглавляемой спецпредставителем Госдепартамента США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом, и офисом Движения талибов в Дохе. На сегодняшний день, как нам известно, наибольший прогресс имеется только по первому из четырёх основных обсуждаемых аспектов — отказу талибов от поддержки террористических организаций на подконтрольной им территории.

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В стадии активного обсуждения — вопрос о сроках вывода военных контингентов США и НАТО из Афганистана. С третьим и четвёртым аспектами — переговорами афганского правительства с ДТ, а также объявлением перемирия между противоборствующими сторонами — дело обстоит сложнее. Талибы по-прежнему выдвигают условием начала диалога с официальным Кабулом вывод иностранных военных из страны.

— Может быть, афганцам проще договориться без посредников? Предстоящая встреча правительственной делегации и талибов в Дохе и Лойя джирга (всеафганский совет) в Кабуле могут переломить ситуацию?

— Да, придать импульс миротворческому процессу может диалог между самими афганцами. Первая встреча делегаций афганских политиков, стоящих сегодня у власти, и талибов под символичным названием «Межафганский диалог» состоялась в Москве в феврале текущего года. Буквально на днях в Дохе должно пройти второе заседание этого формата, и на этот раз в составе сводной делегации из Кабула будут представители афганского правительства. Однако то, как сложно и противоречиво составляются списки участников мероприятия от официальных властей, внушает тревогу за успешный исход встречи. Около 250 человек уже насчитывает делегация из Кабула. В ней представители от многих политических и национальных сил. Талибы выразили сомнение: а будет ли договороспособна эта «свадебная церемония»? В этих словах есть доля истины.

К сожалению, мы в режиме реального времени можем наблюдать, как политические амбиции отдельных представителей власти ставят под угрозу эффективность механизмов, которые призваны решать общеафганские проблемы.

Что касается консультативной Лойя джирги, начало работы которой намечено в Кабуле на 29 апреля, то ряд афганских политиков, в том числе главное исполнительное лицо Афганистана (премьер-министр. — RT) Абдулла Абдулла, а также некоторые кандидаты в президенты ИРА уже высказали своё скептическое отношение и отказались от участия в ней.

Таким образом, делать прогнозы о возможном прорыве в миротворческом процессе в Афганистане пока рано.



Reuters

© Mohammad Ismail

— Как внешние силы способствуют заключению договорённостей между противоборствующими сторонами в Афганистане? Что в первую очередь будет обсуждаться на встрече представителей России, США и Китая по Афганистану 25 апреля в Москве?

— Основные усилия внешних международных игроков сконцентрированы на оказании содействия сторонам конфликта в ИРА в нахождении взаимоприемлемых развязок и выводе их на прямые и откровенные переговоры об условиях национального примирения. Что касается трехсторонней встречи по Афганистану, намеченной на 25 апреля 2019 года, то повестка дня очевидна. Россия, США и Китай, равно как и другие заинтересованные государства, должны скоординированно подходить к решению афганских проблем. Для этого требуется регулярный обмен мнениями и проработка всех возможных вариантов развития событий. Коллективными усилиями мы должны добиться реализации права афганского народа жить в мире и стабильности.

— Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла недавно заявил, что надеется на Россию, которая, по его словам, может использовать своё влияние для продвижения переговорного процесса между официальным Кабулом и боевиками Движения талибов. Оправданны ли его надежды?

— Россия заинтересована в установлении мира в ИРА. Афганские события отдаются эхом в соседних государствах, в том числе в странах Центральной Азии, которые являются нашими близкими партнёрами. Наша страна не изменяет отношения к самому Афганистану: он должен быть независимым, экономически процветающим, мирным.

Именно для достижения этих целей нами был инициирован так называемый московский формат по Афганистану. На последнюю его встречу, состоявшуюся 9 ноября 2018 года, были приглашены, помимо представителей стран региона и важных международных игроков, эмиссары Движения талибов. Считаем, что заседание формата прошло результативно и в итоге стало импульсом к запуску межафганского мирного диалога, вторая встреча которого, как я уже упоминал, состоится в Дохе.

«Растут потери среди мирного населения»

— Заканчивается ли американское военное присутствие в ИРА? Из Вашингтона звучат противоречивые заявления: то США собираются выводить свой воинский контингент, то не собираются… Что происходит в реальности и насколько войска коалиции под эгидой США влияют на ситуацию в стране?

— Президент США Дональд Трамп, как известно, поддержал идею вывода войск, аргументировав это тем, что за 18 лет в Афганистане Соединённые Штаты потратили триллион долларов и потеряли жизни более 2,4 тысяч американских военнослужащих. Противники вывода войск ссылаются на тот же аргумент, указывая, что уплачена слишком дорогая цена, чтобы так просто уйти.

Этот вопрос активно обсуждается и на переговорах представителей США и Движения талибов в Дохе. Тем не менее до сих пор нет определённости в отношении сроков вывода контингентов США и НАТО. С нашей точки зрения, выводу войск США из Афганистана должны предшествовать меры по укреплению боеспособности афганских национальных сил безопасности, которые должны быть полностью готовы самостоятельно обеспечивать порядок в стране.

Американские военнослужащие в Афганистане

Reuters

© Parwiz

Полагаем, что ведомая американцами миссия НАТО «Решительная поддержка», пришедшая в 2014 году на смену Международным силам содействия безопасности, не справилась с задачей по созданию боеспособных афганских силовых структур, которые были бы в состоянии контролировать ситуацию в ИРА и защитить её от серьёзных вызовов и угроз. В первую очередь — от терроризма и наркотиков. Подтверждением низкого качества подготовки и оснащения афганских национальных сил безопасности служит рекордно высокий уровень потерь среди военнослужащих Афганистана в 2018 году. Кроме того, численность армии и полиции сокращается за счет дезертирства. Растут потери среди мирного населения в результате действий как вооружённой оппозиции, так и правительственных войск, и сил международной коалиции.

Воинский контингент коалиции под эгидой США, несмотря на значительный объём вложенных средств, не сумел решить задачу обеспечения безопасности в стране.

— Как в целом можно оценить итоги 18-летнего американского патронирования Афганистана? Какие есть плюсы, какие минусы?

— За 18 лет своего присутствия в Афганистане американцы в определённой мере способствовали становлению Исламской Республики Афганистан. Среди положительных моментов можно выделить принятие Конституции на Лойя джирге в 2004 году. Впервые за несколько десятилетий возобновил работу парламент, в стране были проведены первые демократические выборы, достигнут прогресс в сфере прав человека. Таким образом, при содействии США и других международных доноров Афганистан приобрёл все необходимые внешние атрибуты демократического государства.

В то же время невозможно не обратить внимания на многочисленные нарушения Конституции самими властями Афганистана. Наблюдаются непростые взаимоотношения между двумя руководителями так называемого Правительства национального единства — президентом и главным исполнительным лицом страны (премьер-министром. — RT). До сих пор не объявлены окончательные результаты выборов в нижнюю палату парламента Афганистана. Необходимо отметить, что срок работы действующего правительства в скором времени истечёт. Полагаем, что настоящей проверкой устойчивости созданной при поддержке США политической системы Афганистана станут запланированные на сентябрь этого года президентские выборы. Их исход может привести к заметным изменениям на внутриполитическом поле страны.

Октябрь 2018 года, парламентские выборы в Афганистане

Reuters

© Omar Sobhani

C 2002-го по конец 2018 года правительство США выделило на поддержку социально-экономического развития Афганистана около $34 млрд. Из них $20,5 млрд были направлены через Агентство США по международному развитию (USAID).

Однако, несмотря на колоссальные безвозмездные финансовые вливания, социально-экономическая ситуация в Афганистане остаётся крайне депрессивной, что в последнее время заставляет иностранных доноров серьёзно задумываться об эффективности оказываемой помощи.

«В Афганистане от 4 до 10 тыс. боевиков ИГ»

— Проникновение «Исламского государства» в Афганистан: как боевики этой радикальной группировки переместились из Сирии и Ирака в ИРА? Насколько сильно они укрепились в стране? Сколько их сейчас в Афганистане?

— Члены ИГ просачиваются в Афганистан нелегально, а затем с помощью ведения пропаганды набирают новых рекрутов среди местного населения. Нередко в ряды этой группировки вступают боевики Движения талибов. В настоящее время число боевиков «Исламского государства» в ИРА может составлять от 4 до 10 тысяч человек.

Однако в последнее время усилилась агитационная работа, проводимая функционерами афганского крыла ИГ. Она нацелена на привлечение в ряды бандформирований молодёжи. Из-за проблем с трудоустройством и получением достойного заработка это наиболее уязвимая для вербовки социальная группа в Афганистане. Поэтому, по всей видимости, численность террористических ячеек «Исламского государства» будет расти, тем самым увеличивая риски дестабилизации обстановки в регионе.

— Нам это чем-нибудь грозит?

— Преимущественная концентрация боевиков этой террористической группировки наблюдается на востоке и на севере Афганистана, в приграничных с центральноазиатскими республиками районах. Поэтому, безусловно, ИГ представляет серьёзную угрозу для безопасности Российской Федерации и стран Центральной Азии.

— Ведётся ли сегодня в Афганистане реальная борьба с производителями опиатов и организаторами наркотрафика?

— Несмотря на то, что в составе афганской национальной полиции существует подразделение по борьбе с наркотиками, а в СМИ на регулярной основе появляется информация об уничтожении очередной нарколаборатории силами коалиции, значимых успехов в этом отношении добиться пока не удалось.

Результаты борьбы с наркоугрозой недавно раскритиковал и специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Ф. Сопко. Выступая перед конгрессом США, он отметил, что ни одна из программ по борьбе с посевами опийного мака и с производством героина к желаемому результату не привела. При этом США в общей сложности потратили на свою антинаркотическую кампанию в ИРА $8,87 млрд.

— И без толку? Всё так безнадёжно?

— В прошлом году в Афганистане была сильная засуха, наркопроизводство несколько сократилось. Сейчас две недели подряд идут дожди. Через неделю будет собран первый в этом году урожай опийного мака.

Но проблема не в погодных условиях. Продолжение боевых действий в стране, связанные с этим социальные и экономические проблемы, а также фактор получения прибыли от наркопроизводства террористическими группировками не дают надежд на скорое прекращение угрозы распространения наркотиков.

Reuters

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«Заинтересованы в стабильном Афганистане, свободном от терроризма и наркотиков»





— На каком уровне сейчас находятся экономические отношения России и Афганистана?

— К сожалению, в настоящий момент мы фиксируем падение объёмов взаимной торговли, а также снижение деловой активности российских компаний на афганском треке. Так, в 2018 году товарооборот по сравнению с 2017 годом сократился на 41,1% и составил $122,7 млн. При этом российский экспорт уменьшился на 42,2% и составил $118,7 млн, а импорт из Афганистана вырос на 37,9% — до $4 млн.

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Основными причинами такого положения являются стремление США сократить присутствие России в Афганистане, отсутствие необходимой безопасности для российских граждан в случае их физического присутствия здесь, а также высокий уровень коррупции по всей вертикали власти Афганистана.

— Американцы нам каким-либо образом мешают?

— Например, они дали команду местным властям ни цента не тратить на закупки российских энергоносителей. Задание выполнено. Те же проблемы с 1 апреля 2014 года, сразу после украинского «майдана» и начала санкционных кампаний против нашей страны) возникли и в области военно-технического сотрудничества.

По сей день действует межправительственное соглашение об оказании Афганистану военно-технической помощи, вступившее в силу в ноябре 2016 года. Формально наше военно-техническое сотрудничество не прекращалось. На практике — определённые негативные тенденции. Они связаны прежде всего с курсом на американизацию афганских силовых структур, включая вопросы оснащения техникой и вооружением. Это касается и недавней нашумевшей истории с поставками российских вертолётов. Хочу подчеркнуть: с нашей стороны все ранее запланированные контракты были выполнены, ничего не зависло.

Прекращение сотрудничества в Афганистане по линии Совета Россия — НАТО — это не наша инициатива, и мы по-прежнему её не одобряем. Вместе мы могли бы сделать в Афганистане намного больше. Российские вертолёты давно доказали свою лучшую приспособленность к афганским условиям, продемонстрировали непревзойдённую работоспособность и выносливость. Сами американцы это признают. Но впереди пользы для дела у них идут политические интересы.

В позитивном ключе можно отметить завершение сотрудниками ООО «Интер РАО — Инжиниринг» реконструкции гидроагрегата №1 и капитального ремонта гидроагрегата №3 на афганской ГЭС «Наглу».

— Работают ли сейчас российские специалисты в Афганистане?

— В связи с аннулированием (не по нашей вине) ряда российско-афганских контрактов, например по строительству минигидроэлектростанций, и окончанием работ на ГЭС «Наглу» российские специалисты на территории Афганистана в настоящий момент не работают.

— Александр Викентьевич, если во взаимоотношениях всё обстоит так печально и на ситуацию так сильно влияют недружественные нам внешние силы, нужен ли сегодня Афганистан России?

— Афганистан был и останется нашим соседом, хотя и отделённым уже несколькими границами. Сейчас в этой стране продолжаются военные действия, в том числе во многих районах северных провинций, что не может не влиять на ситуацию с безопасностью в сопредельных государствах. Поэтому Афганистан нам нужен, и Россия нужна ему.

Reuters

© Omar Sobhani

Сегодня наша страна вносит вклад в стабилизацию обстановки в Афганистане тем, что мы активно участвуем в укреплении боеспособности афганских национальных сил безопасности, предоставляя возможности для краткосрочного и долгосрочного обучения военнослужащих, сотрудников полиции, пограничников, кадров для антинаркотических служб.

Мы крайне заинтересованы в стабильном, спокойном, процветающем Афганистане, свободном от терроризма и наркотиков. В интересах Российской Федерации и наших центральноазиатских партнёров мы продолжим содействовать установлению мира и стабильности в этой стране.

*Движение талибов, (ДТ, «Талибан») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.