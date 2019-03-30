Талибы атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана

В Афганистане боевики радикального движения «Талибан»* атаковали кортеж первого вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума. Один из телохранителей погиб, вице-президент не пострадал.

Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на ближайшего помощника вице-президента Канишку Туркистани.

Уточняется, что атака произошла, когда кортеж Дустума направлялся из провинции Балх в Джаузджан.

В результате нападения были ранены два телохранителя вице-президента.

Ранее после нападения боевиков движения «Талибан» на контрольно-пропускной пункт на юге Афганистана погибли девять полицейских.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.