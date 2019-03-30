Талибы атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на ближайшего помощника вице-президента Канишку Туркистани.
Уточняется, что атака произошла, когда кортеж Дустума направлялся из провинции Балх в Джаузджан.
В результате нападения были ранены два телохранителя вице-президента.
Ранее после нападения боевиков движения «Талибан» на контрольно-пропускной пункт на юге Афганистана погибли девять полицейских.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.