В Афганистане девять полицейских погибли при нападении талибов

В Афганистане девять полицейских погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан»*.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в уезде Шахри-Сафа в провинции Забуль на юге Афганистана.

По данным агентства, талибы уже взяли ответственность за нападение, заявив при этом, что убиты были восемь полицейских, а ещё один взят в плен.

Ранее сообщалось, что в Афганистане при атаке талибов погибли 22 силовика.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.