Спецпредставитель США по Афганистану намерен приехать в Москву 25 апреля
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.
Отмечается, что Халилзад должен приехать в российскую столицу для участия в трёхсторонних консультациях по Афганистану, которые должны состояться между представителями России, США и Китая.
«Визит запланирован на 25-е. Он будет участвовать в трёхсторонних консультациях», — сказал Кабулов.
Ранее сообщалось, что спецпредставители России, США и Китая провели встречу в Вашингтоне по урегулированию ситуации в Афганистане.