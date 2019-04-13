Спецпредставитель США по Афганистану намерен приехать в Москву 25 апреля

Спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад собирается посетить Москву 25 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

Отмечается, что Халилзад должен приехать в российскую столицу для участия в трёхсторонних консультациях по Афганистану, которые должны состояться между представителями России, США и Китая.

«Визит запланирован на 25-е. Он будет участвовать в трёхсторонних консультациях», — сказал Кабулов.

Ранее сообщалось, что спецпредставители России, США и Китая провели встречу в Вашингтоне по урегулированию ситуации в Афганистане.