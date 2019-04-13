Спецпредставитель США по Афганистану намерен приехать в Москву 25 апреля

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Спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад собирается посетить Москву 25 апреля.
Спецпредставитель США по Афганистану намерен приехать в Москву 25 апреля
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

Отмечается, что Халилзад должен приехать в российскую столицу для участия в трёхсторонних консультациях по Афганистану, которые должны состояться между представителями России, США и Китая.

«Визит запланирован на 25-е. Он будет участвовать в трёхсторонних консультациях», — сказал Кабулов.

Ранее сообщалось, что спецпредставители России, США и Китая провели встречу в Вашингтоне по урегулированию ситуации в Афганистане.

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