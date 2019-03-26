В МИД назвали очередной удар коалиции по Афганистану «варварской акцией»

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали «очередное военное преступление» сил международной коалиции в афганской провинции Кундуз, жертвами которого стали 13 мирных жителей.
В МИД назвали очередной удар коалиции по Афганистану «варварской акцией»
  • РИА Новости

«Речь идёт об ударе натовской авиации в провинции Кундуз, в результате которого погибли 13 мирных жителей и ещё трое были ранены. Десять человек из числа погибших оказались несовершеннолетними детьми, принадлежавшими к одной семье», — говорится в опубликованном заявлении.

Как уточнили в ведомстве, эта «варварская акция» вызвала широкий резонанс в Афганистане, миссия ООН в стране призвала провести расследование инцидента.

«Решительно осуждаем очередное преступление натовских войск на афганской территории, присоединяемся к призыву миссии ООН о проведении тщательного расследования и требуем привлечь виновных к ответственности», — отметили в МИД России.

Российские дипломаты также выразили возмущение в связи с тем, что ни один из предыдущих подобных инцидентов «так и не был должным образом расследован и никто не понёс заслуженного наказания».

В январе МИД России призывал США и НАТО исключить жертвы среди мирного населения при нанесении авиаударов по целям в Афганистане.

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