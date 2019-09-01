Спецпредставитель США по Афганистану завершил переговоры с «Талибаном»

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил о завершении девятого раунда переговоров с афганским радикальным движением «Талибан»*. По его словам, стороны находятся на пороге подписания соглашения.

«Мы завершили этот раунд переговоров с «Талибаном» в Дохе. Позднее сегодня я отправлюсь в Кабул для консультаций», — написал Халилзад в Twitter.

Дипломат также сообщил, что стороны находятся на пороге подписания соглашения, которое «сократит насилие и позволит афганцам сесть за стол переговоров для обсуждения устойчивого мира и территориальной целостности Афганистана».

Ранее появилась информация о том, что российская сторона будет принимать участие в церемонии подписания соглашения между «Талибаном» и Соединёнными Штатами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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