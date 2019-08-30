Россия примет участие в церемонии подписания соглашения США и талибов

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Российская сторона будет принимать участие в церемонии подписания соглашения между афганским радикальным движением «Талибан»* и Соединёнными Штатами.
Россия примет участие в церемонии подписания соглашения США и талибов
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Да, мы (в частности, я) будем принимать участие от России в этой церемонии», — сказал он

По его словам, процесс переговоров между США и талибами ещё не завершён.

Кабулов отметил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад должен согласовать документ с талибами, после чего он поедет в Кабул для встречи с руководством Афганистана, а затем уже может быть назначена дата подписания соглашения.

«Мы ждём точных подтверждений. Всё, что я говорю, пока из разных источников информации, но американский спецпредставитель, как только завершит все согласования и определится, со мной свяжется. Мы так договорились», — сообщил Кабулов.

Ранее в «Талибане» заявили о заключительной стадии переговоров с США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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