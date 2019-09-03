США готовы вывести пять тысяч военных из Афганистана

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Соединённые Штаты в соответствии с проектом соглашения с талибами готовы будут вывести с пяти баз в Афганистане 5 тыс. военнослужащих за 135 дней.

Об этом Хализад заявил в интервью TOLOnews.

«Да, мы достигли принципиального соглашения», — сказал спецпредставитель.

При этом он отметил, что соглашение не является окончательным, так как его должен утвердить президент США Дональд Трамп.

1 сентября Халилзад сообщил о завершении девятого раунда переговоров с афганским радикальным движением «Талибан»*. По его словам, стороны находятся на пороге подписания соглашения.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.