«Принципиально сохранить присутствие»: почему США больше не собирают данные о зонах контроля в Афганистане

Пентагон больше не будет собирать информацию о том, какая часть территории Афганистана находится под контролем правительственных сил, а какая подчиняется различным группам боевиков, в том числе движению «Талибан»*. Об этом говорится в направленном конгрессу отчёте генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR) Джона Сопко. Ранее американцы регулярно предоставляли такие данные, и сам инспектор считает, что подобная «секретность» лишь путает налогоплательщиков, которые не понимают, на что идут их деньги. Эксперты и американские СМИ связывают решение военных США с неудачами официального Кабула в борьбе с боевиками и стремлением скрыть от общественности собственные провалы.

Командование американских войск в Афганистане не будет собирать данные о том, какую часть страны контролируют правительственные войска, а какую движение «Талибан» и сколько афганских граждан проживают на каждой из этих территорий. Об этом говорится в вышедшем накануне ежеквартальном отчёте конгрессу Джона Сопко.

«Командование заявило, что больше не считает эту информацию полезной с точки зрения принятия решений», — подчёркивается в докладе.

Как отмечает «Голос Америки»**, в официальном письме на имя генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана представители американских военных сообщили, что они якобы не собирают такую информацию с октября прошлого года. Генеральный инспектор раскритиковал такое решение, отметив, что это была единственная информация, остававшаяся незасекреченной. По его словам, лишь эти сведения позволяли оценивать изменения в области безопасности на земле.

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Однако полковник Дэвид Батлер, пресс-секретарь командующего американскими войсками в Афганистане генерала Скотта Миллера, в интервью изданию Stars and Stripes заявил, что эти данные якобы не представляют ценности для решения основных задач, стоящих перед американским контингентом.

«В результатах оценки стабильности районов (Афганистана. — RT), ранее предоставленных Министерством обороны США, не было необходимости, и они мало способствовали реализации нашей задачи по защите граждан и союзников США», — подчеркнул военный.

При этом Stars and Stripes отмечает, что в 2017-м генерал Джон Николсон, занимавший тогда пост командующего американскими войсками в Афганистане, называл информацию о численности населения на контролируемых боевиками территориях «наиболее наглядной» с точки зрения борьбы с терроризмом. Как подчёркивает издание The Hill, изменения в политике предоставления военной информации по Афганистану произошли после того, как в январе этого года президент США Дональд Трамп раскритиковал практику предоставления конгрессу публичных отчётов о состоянии и действиях американских вооружённых сил.

Генеральный инспектор по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR) Джон Ф. Сопко

AFP

© Mandel Ngan

Неделю назад Джон Сопко, выступая перед журналистами, высказал недовольство позицией военных, стремящихся ограничить объёмы раскрытия информации о положении дел в Афганистане.

«Я считаю, что это бессмысленно, — отметил Сопко. — Афганский народ знает, какие районы контролирует движение «Талибан». Талибы тоже, очевидно, осведомлены, какие районы находятся под их контролем. Наши военные тоже в курсе. В Афганистане это известно всем. Единственные, кто не понимает, что происходит, — это те, кто за всё это платит, то есть американские налогоплательщики».

Неудовлетворительный результат

Американское командование в последний раз предоставляло информацию о контроле над районами Афганистана в январе. Как отмечает Stars and Stripes, на территориях под контролем афганского правительства проживало 63,5% населения страны. Официальным властям подчинялось 53,8% районов Афганистана.

Как пишет «Голос Америки», в ноябре прошлого года в докладе SIGAR сообщалось, что официальный Кабул управлял 56% районами страны, что стало худшим результатом с 2015-го — за всё время работы генерального инспектора. Однако к началу текущего года правительство потеряло контроль ещё над несколькими областями.

По мнению американских СМИ, несмотря на сокрытие информации о том, какую часть территории сейчас контролируют власти в Кабуле, другие данные, приводимые SIGAR, также не внушают оптимизма. Так, число атак «Талибана» против правительственных войск в ноябре 2018-го — январе 2019-го увеличилось на 19% по сравнению с предшествующим отчётным периодом (август — октябрь 2018-го), а потери афганской армии выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает «Голос Америки», в этих условиях отказ американских военных предоставлять данные о контроле над территорией страны демонстрирует, что «правительство Афганистана постепенно сдаёт свои позиции «Талибану».

По данным Пентагона, которые приводит Associated Press, за время, прошедшее с момента вторжения в Афганистан, США потратили на войну в этой стране порядка $737 млрд, а на восстановление Афганистана, по словам Сопко, $132 млрд.

Но удовлетворительными полученные результаты назвать трудно. Генеральный инспектор признаёт, что коррупция, слабость государственных институтов, наркоторговля, провал политики реинтеграции бывших бойцов «Талибана» в общество подрывают перспективы мирного урегулирования в стране.

В то же время Афганистан остаётся крайне зависимым от иностранной помощи, а большая часть денежных вливаний поступает из США. По данным SIGAR, в текущем году США должны потратить на укрепление безопасности в Афганистане $4,9 млрд.

При этом в докладе американского чиновника отмечается, что многие афганские военные и полицейские предпочитают дезертировать из силовых структур при любом удобном случае.

Афганские силовики в аэропорту города Кундуз

Reuters

© Omar Sobhani

В документе приводится пример: программа подготовки пилотов лёгких ударных и разведывательных самолётов AC-208 для афганских вооружённых сил на территории США в этом году была приостановлена, после того как 40% курсантов из Афганистана, оказавшись на территории Америки, самовольно покинули места своего пребывания. Оставшихся бойцов срочно вернули на родину.

Ранее в докладах SIGAR неоднократно критиковалось расходование средств в рамках американской политики в Афганистане. Например, в прошлом году отмечалось,что программы по борьбе с наркотиками на деле способствовали росту наркопроизводства.

О неоднозначных итогах американского присутствия в Афганистане говорят и международные наблюдатели. Так, согласно опубликованным в прошлом месяце данным Миссии ООН по содействию Афганистану, за первые три месяца 2019 года от рук американцев и их союзников в Афганистане погибли больше гражданских (305 человек из 581), чем по вине повстанцев. 29 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «многолетнее американское присутствие» в Афганистане не решило проблемы этой страны, напротив, она превратилась в плацдарм для ИГ***.

Как отметил в интервью RT эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров, военные США ограничили обнародование информации о реальном положении дел в Афганистане во многом из-за неудач правительственных войск и поддерживающей их международной коалиции во главе с Вашингтоном.

«Судя по текущим сводкам, в последнее время борьба афганского правительства с талибами была не слишком удачной. Военные, видимо, уступили боевикам часть территории. Теперь американцы опасаются, что это будет негативно воспринято, если они расскажут о сложившейся ситуации напрямую», — предположил в беседе с RT Верхотуров.

После мира

По словам эксперта, американцы отказались продолжать собирать данные о подконтрольных правительству и боевикам территориях ещё и потому, что США могут вести подготовку к неким договорённостям с движением «Талибан».

Афганские талибы

Reuters

«Если они принципиально договорились с талибами, то, если боевики ещё что-либо захватят, американцев не очень это побеспокоит», — считает политолог.

Схожего мнения придерживается и американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Если раньше американцы каким-то образом старались показать, насколько они продвинулись в борьбе с терроризмом, в том числе с талибами, то сейчас они попросту не нуждаются в этом, — заявил RT политолог.

Доклад генерального инспектора США по Афганистану был опубликован на фоне новостей о диалоге между представителями Вашингтона и движения «Талибан». 1 мая в Катаре начался шестой раунд переговоров.

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В январе Дональд Трамп заявил, что войска США уйдут из Афганистана, если будет достигнуто мирное соглашение с талибами. Как отмечало в конце апреля агентство Reuters, это же недавно утверждал спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в интервью афганскому телеканалу TOLOnews. Он подчеркнул, что США должны получить возможность вывести войска, но для этого необходимо, чтобы талибы подписали соглашение о перемирии с правительством страны.

О необходимости вывода иностранных войск из Афганистана говорится и в опубликованном 26 апреля совместном заявлении спецпредставителей президента России, МИД КНР и Государственного департамента США по Афганистану. Днём ранее они провели переговоры в Москве.

«Три стороны призывают к упорядоченному и ответственному выводу иностранных войск из Афганистана как части всеобъемлющего мирного процесса», — отмечается в сообщении на сайте российского МИД.

Однако в SIGAR отмечают, что достижение формального мира не гарантирует того, что ситуация не ухудшится в дальнейшем, а после вывода американских войск из Афганистана некому будет следить за тем, насколько эффективно расходуются дотации США этой стране.

Существуют и риски возобновления конфронтации, после того как мирное соглашение вступит в силу.

«Такие риски «следующего дня» могут угрожать инвестициям американских налогоплательщиков в Афганистан, препятствовать гуманитарным программам и программам развития, подрывать поддержку афганского правительства или даже заложить основы для начала новой или возобновления старой вражды», — считает Сопко.

По мнению Сергея Судакова, в любом случае США будут заинтересованы в том, чтобы Афганистан представлял собой «пылающий костёр» на южных границах бывшего СССР, и будут реализовывать эту стратегию независимо от того, останется ли в этой стране какой-то их контингент.

«Скорее всего, американцы полностью не уйдут из Афганистана, так как находящиеся здесь авиабазы для них крайне важны в стратегическом плане, — считает Дмитрий Верхотуров. — Пока они говорят о выводе войск, а потом договорятся с талибами, чтобы принципиально сохранить своё присутствие».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.