«Весь Кабул в пулемётах»: как Афганистан живёт в условиях гражданской войны

В четверг, 25 апреля, в Москве проходит трёхсторонняя встреча представителей России, США и Китая по Афганистану. Дипломаты обсуждают мирное урегулирование в этой стране и анализируют возможные варианты развития событий. Между тем сами афганские политики пока не могут договориться о будущем государства — переговоры между талибами* и официальным Кабулом сорваны. Кроме того, в ряде провинций Афганистана идут бои. Корреспондент RT отправился в Кабул и выяснил, чем сегодня живёт страна, в которой долгие годы идёт война.

Утро в Кабуле начинается с пения муэдзинов: верующих зовут на молитву. Затем в светлеющее пыльное небо над ближайшей горой, где в 1992-м стояли пушки Ахмад-Шаха Масуда, поднимается американский военный аэростат, который ведёт наблюдение за местностью.

«Как можно жить в этой стране?»

Взрыв. Сухие хлопки выстрелов раздаются где-то совсем неподалёку. Движение на оживлённой кабульской улице как по команде останавливается. Наша Toyota упирается бампером в корму шедшего впереди грузовика с кирпичами.

«Неудачно встали, — говорит сидящий за рулем Карим, выпускник советского вуза. — Сейчас «боевые роботы» побегут прямо по нам».

Слева от нас — высокие бетонные стены, поверх которых густые спирали колючей проволоки. Это Управление национальной безопасности Афганистана. Поднимается шлагбаум, открываются тяжёлые бронированные ворота и из них одна за другой вылетают бронемашины и пикапы с пулемётами в кузове. Они едут по встречной полосе, которую где-то уже перекрыли. Следом выбегают бойцы спецподразделений в полной боевой амуниции. Они протискиваются между нашей легковушкой и грузовиком, слышен стук пластин их бронежилетов и автоматных прикладов по капоту.

Карим спрашивает солдат, что произошло. Ему на бегу отвечают: боевики ворвались в отель для иностранцев «Серена-Кабул». Это меньше чем в километре от нас. Утром, выехав на встречу в центре города, мы проезжали мимо этой «украшенной» несколькими блокпостами гостиницы.

Позже по радио сообщили, что четверо террористов-смертников проникли не в гостиницу, а в здание Министерства связи и информационных технологий. Бой с ними шёл несколько часов. Помимо боевиков, погибли десять человек, ещё шестеро были ранены.

Из пробки мы выбирались часа полтора. Карим на фарси и на русском ругал и талибов, и правительство Афганистана, и американцев.

«Весь город в пулемётах, а война продолжается. Как можно жить в этой стране?» — говорил он.

Кариму 40 лет. Он родился, учился, женился, работает и живёт на войне. Все 40 лет она идёт в Афганистане, не прекращаясь.

«Боевики находятся всегда»

«Голодному крестьянину дают $200, и он идёт воевать за «Талибан»*, а преподавателю в вузе платят $100 в месяц, — рассказывает глава Ассоциации содействия и развития молодёжи Афганистана Эхлас Тамим. — Поэтому всегда находятся боевики, и так не хватает образованных людей, которые научат молодых разбираться в политике».

Глава Ассоциации содействия и развития молодёжи Афганистана Эхлас Тамим

RT

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Впрочем, в политике не могут разобраться не только молодые. На днях сорвались мирные инициативы в катарской Дохе. За стол переговоров должны были сесть представители Движения талибов и властей Афганистана. В делегацию от официального Кабула, чтобы никого не обидеть, набирали делегатов от всех политических сил и национальных групп. В итоге переговорщиков оказалось более 200.

«Партий в Афганистане — около 120, кандидатов в президенты на предстоящих выборах — 18, — объясняет Эхлас Тамим. — Все хотели, чтобы их люди поехали Катар. Это показывает значимость партии, политический вес претендента на пост главы государства».

Талибы (их делегация включала 25 человек) от встречи отказались, поскольку посчитали, что на таком собрании невозможно ни о чём договориться.

На следующей неделе в Кабуле должна состояться Лойя джирга — собрание народных представителей из провинций, представляющих все национальности Афганистана и социальные слои общества. Ещё не начавшись, эта инициированная президентом Ашрафом Гани примирительная Лойя джирга уже перессорила многих политиков.

Восемь кандидатов в президенты, в том числе главное действующее лицо исполнительной власти (премьер-министр) страны Абдулла Абдулла, отказались от участия в мероприятии, посчитав его инструментом предвыборной кампании идущего на второй срок Гани.

Тем не менее на Лойя джиргу должны приехать около 3 тыс. человек.

В свою очередь, талибы начали охоту на участников встречи. В провинции Газни боевики «Талибана» похитили двух женщин — активисток, приглашённых в столицу для участия в Лойя джирге, на которой, кстати, будут обсуждать вопрос о примирении с талибами.

«Американцы только убивают»

12 апреля радикальное Движение талибов перешло в ежегодное весеннее наступление «Аль-Фатх». В ответ правительственные силы начали крупную операцию «Халид». Бои идут одновременно в нескольких провинциях, наиболее ожесточённые — в Урузгане и Газни. Восстановлен контроль официальных властей над участком автомобильной трассы между административным центром Таринкот и Кандагаром.

Одновременно в провинции Нангархар происходят столкновения отрядов набирающего в стране силу «Исламского государства»** как с армейскими подразделениями, так и с конкурирующим движением «Талибан».

В общем, все воюют против всех. Поддержку с воздуха афганской армии оказывает авиация США.

Миссия ООН в Афганистане опубликовала отчёт, в котором говорится, что за первые три месяца 2019 года США и их союзники убили больше мирных жителей, чем талибы и другие оппозиционные вооружённые группы вместе взятые.

Международная коалиция, по этим данным, виновна в гибели 305 гражданских лиц, а жертвами мятежников стали 227 человек. Информация о погибших, естественно, неполная. Боевые действия, как сказано в отчёте ООН, ведутся на территории, где «не обеспечивается соблюдение каких-либо законов и правил».

«Оккупантов на своей земле афганцы никогда не жаловали, — говорит житель Кабула Хамидулла. — Советских, извини, рафик (в переводе с арабского — «друг». — RT), называли псами. Но сейчас у нашего народа уже появилась поговорка: «Русский пёс лучше американского шакала». Ваши не только воевали с моджахедами, но и строили для нас заводы, школы и больницы. Американцы только убивают».

«Друг друга талибы и полицейские как бы не видят»

«Я хорошо отношусь к нашим властям, они стараются навести порядок, но талибы спокойно властвуют в южных и восточных провинциях, — рассказывает афганский бизнесмен, недавно ездивший по делам из Герата в Кандагар. — В провинции Фарах видел такую картину: на окраине городка стоит талибский пост и собирает налог с водителей проезжающих грузовиков. В нескольких сотнях метров стоит пост государственной полиции. Друг друга талибы и полицейские как бы не видят».

Но больше всего этого образованного и небедного афганца поразило другое.

«Раньше посевы опиумного мака прятали далеко в горах, сейчас они в окрестностях Фараха и Шинданда — прямо у большой дороги», — он показывает фото, сделанное с мобильного телефона.

RT

Маки красивые — розовые и белые. Снимок был сделан в конце марта. Сейчас первый урожай опиатов этого года уже собирают.

«За килограмм опия-сырца крестьянин получает $200. Выход героина из этого сырья один к десяти. В России и в Европе килограмм полученного из мака героина стоит $10 тысяч, — говорит собеседник. — В этом году идут дожди, подобных которым не было в Афганистане 35 лет. Мак будет — как это по-русски? — жирный».

«Дайте нам покой»

Сегодня на трёхсторонней встрече представителей России, США и Китая по Афганистану в очередной раз обсуждается выход из кризиса. Американцы, в октябре 2001 года начавшие военную операцию в этой несчастной стране, явно запутались в клубке афганских проблем. Без сотрудничества с другими сильными геополитическими игроками им, видимо, не справиться.

«Главное, чтобы мировые державы не решали свои проблемы за счёт жизней афганцев, — считает бизнесмен Амир Пешроу. — Дайте нам покой, и мы сами возродим свою страну».

Амир, как многие образованные афганцы, во время талибского правления уехал из родной страны. Жил и работал в России, затем в Дании. Несколько лет назад вернулся в Афганистан.

«Меня друзья в Копенгагене спрашивали: ты что, ненормальный? У тебя есть гражданство спокойной европейской страны, ты не бедствуешь, бизнес налажен. Но я афганец. И хочу, чтобы мои дети выросли афганцами. Да, бизнес идёт трудно, сильна коррупция, много опасностей, но это наша страна, и кто-то должен сделать её опять нормальной», — говорит он.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.