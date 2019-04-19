17 человек на место: почему молодёжь из Афганистана стремится попасть в российские вузы

Афганская молодёжь стремится получить образование в России. Бюджетных мест для абитуриентов из этой страны всего 365, а желающих значительно больше — около 6000. Попасть в российские вузы молодым людям из Афганистана помогает Российский центр науки и культуры в Кабуле. Корреспондент RT отправился туда, чтобы пообщаться с главой РЦНК Вячеславом Некрасовым. По его словам, российские вузы становятся всё популярнее среди афганцев. Даже дети из обеспеченных семей, которые могут позволить себе платить за обучение, часто отдают предпочтение российским учебным заведениям, а не западным. Учебники русского языка моментально раскупаются несмотря на то, что многие курсы платные, подчёркивает Некрасов.

Для обучения иностранных студентов и аспирантов в российских вузах ежегодно выделяется 15000 бюджетных мест. В 2019 году 365 из них отданы абитуриентам из Афганистана. Но заявок из этой страны поступило куда больше — 6 тыс. Это 17 человек на место, при том, что многие молодые афганцы не смогли зарегистрироваться: не во всех провинциях государства, где идёт непрекращающаяся война, устойчиво работает интернет и подается электроэнергия.

«Поэтому едут подавать документы лично и часто это связано с риском для жизни, — рассказывает представитель Россотрудничества в Афганистане, руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кабуле Вячеслав Некрасов. — Уже не раз по дороге из провинций Фарьяб, Баглан, Газни и Кандагар маршрутные автобусы останавливали талибы*. И если у молодых людей находили документы для прохождения собеседования в РЦНК, то участь их была печальна».

Вячеслав Некрасов

© Россотрудничество

Учебник «Дорога в Россию»





Преподаватель курсов русского языка, открытых в кабульском районе Хайрхане, Адела Нур говорит, что из-за наплыва желающих сейчас возникла проблема с нехваткой учебников и учителей.

«Пошёл бурный всплеск интереса к русскому языку, — рассказывает она. — У нас курсы частные, платные, но родителей, желающих принести последние деньги, чтобы научить детей языку великого северного соседа, больше, чем мы можем принять. Кроме нехватки учебников, возник дефицит в высококвалифицированных преподавателях. Был большой перерыв, когда афганцы не учились в российских вузах. Хотелось бы получить и новые методики преподавания: язык — он живой, постоянно изменяется. Меняются и подходы к языкознанию».

Сегодня афганская молодежь в основном учит русский язык по учебнику с символическим названием «Дорога в Россию». В 2018 году кабульский РЦНК совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН) выпустил специальный учебник «Русский язык для афганцев», который состоит из трёх частей с CD.

Тираж разошёлся мгновенно. Руководитель Российского центра науки и культуры в Кабуле Вячеслав Некрасов говорит, что в 2019 году планируется допечатать ставшее дефицитным учебное пособие.

«Мягкая сила», пугающая Америку

На днях газета The Washington Post также проявила интерес к РЦНК и его руководителю Вячеславу Некрасову. Посетившая центр журналистка написала, что теперь, «после 18 лет, проведённых на обочине войны, которую вёл Вашингтон, Москва снова заявляет о себе в Афганистане».

Как отмечается в статье, не последнюю роль в том, что 6,5 тыс. юных афганцев по всей стране учат русский язык, играет РЦКН и сам его руководитель. Ведь Российский центр науки и культуры помогает им осуществить свои надежды на бесплатную учебу в российских университетах.

«Американка не поняла, что дело не в личностях, а в самой привлекательности России для афганцев, — рассказывает RT выпускник юридического факультета Ивановского государственного университета Мухаммад Юсеф Шинвари. — Старики рассказывают внукам, какую помощь оказывал нашей бедной стране Советский Союз. Мы, те, кто учился в советских вузах, говорим детям о жизни, в которой не надо бояться получить пулю или быть взорванным. Хорошо, что Россия снова к нам возвращается».

«Хочу научиться быть сильной»





Сводки новостей из западной провинции Гор не поражают разнообразием: «Вооружённому нападению боевиков «Талибана» подверглись контрольные пункты в уезде Тевора... На мине подорвался гражданский автобус с пассажирами, погибли 11 человек... В уезде Тиора талибы подожгли больницу и убили врачей и пациентов...»

«Я уехала из родного Чагчарана в Кабул, когда увидела человека, разорванного пополам, — рассказывает RT Бахар, красивая молодая девушка, чьё имя переводится на русский как Весна. — Тогда террорист-смертник взорвал бомбу среди мирных людей. Это стало для меня последней каплей».

Первенец в семье её родителей погиб младенцем: миномётная мина разорвалась рядом с кроваткой четырехмесячного Масума. Талибы убили брата её отца. Бахар мечтает стать политиком и прекратить войну в Афганистане.

«Почему именно Россия? Эта страна — фундамент, на ней держится мир, — объясняет девушка. — Ребёнком я увидела дорогу, которую построили «шурави» (советские граждане. — RT) через перевал Саланг. Отец сказал, что сделать путь через непроходимые горы способны только очень сильные люди. Я уже тогда захотела у них научиться быть сильной».

В Кабуле Бахар окончила бакалавриат в частном университете РАНА. Стоимость обучения — 600 долларов в год. Сначала, по её словам, помогал деньгами один из старших братьев.

«Потом извинился, что больше давать денег не может, семья у него большая, детей много, — продолжает девушка. — Я пошла работать в офис организации, по международной гендерной программе призывающей женщин выходить на работу».

Средний доход у работающего мужчины в столице страны Кабуле в пересчете с местной валюты — 100—120 долларов США. Женщинам платят намного меньше — даже тем, кто борется в Афганистане за равноправие полов.

«У Бахар серьёзное стремление продолжить учёбу, и продолжить именно в России, потому что наше государство выделяет квоты афганцам для получения бесплатного высшего образования, — говорит Вячеслав Некрасов. — В бедной стране это дорогой подарок для таких молодых людей, как Бахар. В 2019 году в российских вузах выделены 365 бюджетных мест для студентов и аспирантов из Афганистана. Заявок же от кандидатов, желающих получить образование в России, в РЦНК поступило около 6 тыс. Это 17 человек на место».

Бахар улыбается, но говорит совершенно серьёзно: «Я очень хочу жить, и жить в мире, где люди не убивают людей. Хочу научиться у русских, как сделать свою страну такой же сильной и мирной, как Россия».

Выбирают не только Нью-Йорк, но и Якутск

«Если раньше мы практически гарантировали поступление в российские вузы всем отличникам, то теперь требуем от них ещё выбора нужной их стране специальности, знания основ русского языка и культуры, наличия рекомендаций, убеждаемся в осознанности сделанного выбора», — говорит Вячеслав Некрасов.

По его словам, сместился акцент и в выборе профессий. Если ещё два года назад большинство молодых людей хотели стать юристами, стоматологами или политологами, то теперь основную долю составляют желающие быть инженерами, гидротехниками, строителями, энергетиками, компьютерщиками, агрономами.

Помимо бесплатной учёбы, у молодых афганцев есть возможность получить образование в России и на коммерческой основе. И уже наметилась определённая тенденция: дети богатых родителей стали выбирать не только Нью-Йорк и Лондон, но и российские города.

«Кстати, и не только Москву, — рассказывает руководитель РЦНК в Кабуле. — В Афганистане идёт добрая слава, например, о медицинском институте в Якутске, и многие абитуриенты стремятся попасть туда на учёбу. Едут учиться в десятки российских городов. Сейчас возник большой спрос и на вузы Крыма».

Шаг вперёд

В середине апреля состоялся визит в Москву делегации Министерства высшего образования Исламской Республики Афганистан (ИРА) во главе с министром Наджибуллой Хваджей Омари. Афганцы впервые приняли участие в Московском международном образовательном салоне.

«С 10 по 13 апреля в Москве мы поработали на площадках салона вместе с российскими коллегами очень плодотворно, — рассказывает советник по международным отношениям министра высшего образования ИРА Гуль-Рахим Сафи. — Состоялось важное событие: Афганистан и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области науки, образования и технологических инноваций. Соглашение было подписано на высоком уровне — министром высшего образования ИРА Наджибуллой Хваджей Омари и главой российского министерства науки и высшего образования Михаилом Котюковым».

Помимо этого, по словам собеседника RT, в Москве состоялись встречи с руководителями ведущих вузов России — РУДН, МАДИ, МГСУ, МИИТ и другими. Кабульский университет подписал соглашения о сотрудничестве с тремя российскими университетами.

«Российское образование высоко ценится в Афганистане, — говорит Гуль-Рахим Сафи. — Его качество открывает перед молодым человеком двери во всём мире. Мой пример тому подтверждение».

Гуль-Рахим — выпускник химического факультета Ленинградского политехнического института. В аспирантуре учился в Санкт-Петербургском государственном университете. В год защиты кандидатской диссертации, 1992-м, в Афганистане вспыхнула гражданская война.

«Мой преподаватель, профессор Ким Александрович Бурков, посоветовал мне остаться в России, — вспоминает Сафи. — Я стал первым иностранцем, работающем в этом вузе на штатной основе. Через несколько лет мой старший брат Абдул Матин, золотой медалист российской Военно-медицинской академии, позвал меня в Германию. Я поехал к нему, быстро выучил ещё один язык, получил немецкое гражданство. Мой питерский диплом и моя квалификация исследователя были высоко оценены».

В Берлине Гуль-Рахим Сафи занимался исследованиями в области биотехнологий и одновременно работал в общественной организации, оказывающей помощь Афганистану. В 2015-м его позвали на историческую родину: в стране катастрофическая нехватка образованных людей.

Занимающий сегодня высокий пост доктор Сафи говорит почти те же слова, что и мечтающая уехать для получения образования в нашу страну молодая девушка Бахар: «Россия — страна-фундамент и дает фундаментальные знания на всю жизнь».

*Движение талибов, (ДТ, «Талибан») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.